Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:24

В НАТО увидели сигнал для отказа от поддержки Украины

Рютте: удар «Орешником» стал сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине следует расценивать как сигнал Западу с призывом отказаться от поддержки Киева, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Хорватию. По его словам, которые приводит ТАСС, западные государства не откажутся от поддержки украинского правительства. Решение о «необратимом пути» Украины в Североатлантический альянс, принятое на саммите в Вашингтоне в позапрошлом году, сохранило силу.

На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы «Орешник» по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российская армия ударом ракетного комплекса «Орешник» в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с Рютте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности. Прежде Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования кризиса на Украине, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами.

ракета «Орешник»
НАТО
Украина
Марк Рютте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФССП высказались о выселении Долиной
Купание в источнике обернулось для туриста кошмаром
Троих россиян с задержанного судна не выпустили из Финляндии
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.