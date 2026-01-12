В НАТО увидели сигнал для отказа от поддержки Украины

В НАТО увидели сигнал для отказа от поддержки Украины Рютте: удар «Орешником» стал сигналом НАТО отказаться от поддержки Киева

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине следует расценивать как сигнал Западу с призывом отказаться от поддержки Киева, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Хорватию. По его словам, которые приводит ТАСС, западные государства не откажутся от поддержки украинского правительства. Решение о «необратимом пути» Украины в Североатлантический альянс, принятое на саммите в Вашингтоне в позапрошлом году, сохранило силу.

На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы «Орешник» по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российская армия ударом ракетного комплекса «Орешник» в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с Рютте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности. Прежде Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования кризиса на Украине, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами.