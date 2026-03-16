Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:21

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к переправе. Предположительно, мост могли закрыть в целях безопасности, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Перекрытие для автомобилистов начало действовать в 10:58 по московскому времени. При этом, по данным на 10 утра, с обеих сторон моста пробок перед пунктами досмотра не фиксировалось.

Движение автотранспорта <...> перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлено движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Как уточнили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, на площадях Нахимова и Захарова планируется организовать подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который собирал данные о ПВО на полуострове. По версии следствия, 45-летний житель Феодосии добровольно вышел на связь в Telegram с представителями Киева и передал им фотоснимки.

Крым
мосты
транспорт
Севастополь
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.