09 апреля 2026 в 19:56

«Приходится с этим жить»: Рютте объяснил, зачем назвал Трампа папочкой

Рютте объяснил трудностями перевода обращение «папочка» в адрес Трампа

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на форуме в Вашингтоне заявил, что не называл президента США Дональда Трампа своим папочкой. По его словам, возникли трудности перевода, с которыми теперь «приходится жить».

Так что я не называл его своим папой. Конечно, у слова daddy есть и другой подтекст. И теперь мне приходится с этим жить... Неужели это на всю оставшуюся жизнь, — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что Трамп даже опубликовал шутливый ролик на эту тему. Он уточнил, что именно поэтому президент США ему очень нравится.

Ранее Рютте заявил, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается. По его словам, взамен страны — участницы Блока предоставят Киеву «надежные гарантии безопасности».

Эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что США сохранят членство в НАТО, но сократят объемы финансовой поддержки. Он уточнил, что американский президент считает Альянс устаревшей организацией.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

