Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников Политолог Самонкин: США не выйдут из НАТО, но уменьшат свое финансирование

США сохранят членство в НАТО, но сократят объемы финансовой поддержки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американский президент Дональд Трамп считает Альянс устаревшей организацией.

Полностью отказаться от своих американских баз в Европе, разорвать все торговые и экономические отношения, а также военные договоры со странами Евросоюза Трамп не сможет. Даже несмотря на то, что он считает своих союзников предателями. США еще со времен Второй мировой войны базируются на территории ЕС под видом угрозы. Трамп просто рассматривает НАТО как пережиток прошлого. Он не думает, что сейчас нужно вкладывать миллиарды в формирование каких-то мифологических дилемм, когда можно договориться с Китаем, но при этом вести одновременно торгово-экономическую войну, — высказался Самонкин.

Он отметил, что раньше НАТО создавалось для противостояния коммунистической угрозе, а теперь — для сдерживания России и Китая. По его словам, поэтому военные базы и контингент Альянса сохранятся. Однако, подчеркнул политолог, многие соглашения и вопросы безопасности пересмотрят, поскольку США ясно заявляют европейцам, что те должны платить за серьезную защиту.

Можно воевать с Ираном, пригрозить ударом ядерного оружия, потом остановиться и начать переговоры. Можно даже одним захватом решить украинский вопрос и, собственно, наладить отношения с Россией, сделать новые коммерческие интересы. Поэтому мышление Трампа прямо парадоксально тому, что говорят глобалисты и, в частности, демократы, которые мыслили в парадигме XX века. Они при начале СВО четко дали понять, что хотят консолидироваться. В этом отношении, конечно, американский президент действует на опережение, — заключил Самонкин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По его словам, после их встречи в Белом доме американский лидер остался не в лучшем настроении.