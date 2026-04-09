В Ливане рассказали о боях между ЦАХАЛ и «Хезболлой»

Бойцы движения «Хезболла» ведут боевые столкновения с израильской армией в городе Бинт-Джбейль, расположенном в четырех километрах от границы, сообщает ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственного корреспондента. По данным канала, израильские силы проникают в отдельные районы города, где минируют и взрывают целые здания.

Телеканал отмечает, что пока преждевременно говорить о полном занятии города израильскими военными — они заходят и выходят, тогда как бойцы «Хезболлы» наносят по ним удары ракетами и беспилотниками. Бинт-Джбейль является одним из крупнейших ливанских городов на границе с Израилем.

Населенный пункт стал самой глубокой точкой, до которой израильским военным удалось продвинуться от пограничной линии с начала эскалации 2 марта. Бинт-Джбейль также был местом ключевых боестолкновений в прошлом, и тогда израильским силам взять город не удалось.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт Бен-Гурион и военные объекты на юге страны.