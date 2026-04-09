09 апреля 2026 в 19:42

В Ливане рассказали о боях между ЦАХАЛ и «Хезболлой»

MTV: «Хезболла» и армия Израиля ведут бои в ливанском городе Бинт-Джбейль

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Бойцы движения «Хезболла» ведут боевые столкновения с израильской армией в городе Бинт-Джбейль, расположенном в четырех километрах от границы, сообщает ливанский телеканал MTV со ссылкой на собственного корреспондента. По данным канала, израильские силы проникают в отдельные районы города, где минируют и взрывают целые здания.

Телеканал отмечает, что пока преждевременно говорить о полном занятии города израильскими военными — они заходят и выходят, тогда как бойцы «Хезболлы» наносят по ним удары ракетами и беспилотниками. Бинт-Джбейль является одним из крупнейших ливанских городов на границе с Израилем.

Населенный пункт стал самой глубокой точкой, до которой израильским военным удалось продвинуться от пограничной линии с начала эскалации 2 марта. Бинт-Джбейль также был местом ключевых боестолкновений в прошлом, и тогда израильским силам взять город не удалось.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт Бен-Гурион и военные объекты на юге страны.

В Ливане рассказали о боях между ЦАХАЛ и «Хезболлой»
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

