Главный аэропорт Израиля охвачен огнем

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт «Бен-Гурион» и военные объекты на юге страны, проинформировал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, для удара по израильской территории использовалась баллистическая ракета и несколько беспилотных летательных аппаратов. Информации о последствиях атаки и возможных разрушениях со стороны Израиля пока не поступало. Официальных комментариев от израильской стороны также не последовало.

Наши вооруженные силы провели пятую военную операцию, атаковав с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников аэропорт «Лод» («Бен-Гурион») и несколько важных военных целей израильского противника на юге оккупированной Палестины, — говорится в заявлении Сариа.

До этого сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Тель-Авивом.