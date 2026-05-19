Сексот КГБ и перебежчик: как русофоб Науседа настроил против себя Литву

19 мая исполняется 62 года президенту Литвы Гитанасу Науседе. Политик, который выступает как ярый защитник демократии и евроатлантических ценностей, успел зарекомендовать себя отъявленным русофобом. При этом оппоненты главы государства считают, что сам он в прошлом сотрудничал с КГБ, и при любой возможности напоминают о попытках скрыть факт членства в Компартии СССР. В каких еще скандалах засветился Науседа и как ему при этом удается оставаться у власти — в материале NEWS.ru.

Биография Гитанаса Науседы

Науседа родился 19 мая 1964 года в городе Клайпеда Литовской ССР, где в 1981 году окончил обычную среднюю школу, а затем начал работать санитаром. В 1982-м поступил на факультет экономики промышленности Вильнюсского университета. Завершив обучение в 1987 году, остался работать в том же вузе преподавателем экономического факультета. В 1990 году был направлен в Мангеймский университет в Германии для продолжения научной работы.

С 1994 по 2008 год Науседа сменил несколько высоких должностей в банковской сфере, при этом во второй половине 2000-х он параллельно занимал пост советника президента Литвы Валдаса Адамкуса. С 2008 по 2018 год Науседа числился главным экономистом SEB Bankas, а в 2019-м одержал победу на президентских выборах в республике, на которых баллотировался как независимый кандидат. Через пять лет был переизбран по итогам второго тура выборов, где набрал 74,43% голосов избирателей.

Что известно о членстве Науседы в КПСС

В 2023 году литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что Науседа был членом Коммунистической партии СССР, но скрыл этот факт, когда баллотировался на пост президента в 2019 году.

«Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года», — написал Панцеровас в соцсетях.

Он обратил внимание, что принадлежность к КПСС вряд ли можно назвать «несмываемым пятном». Однако Науседа, подчеркнул журналист, в своих речах «склонен ассоциировать себя» с политорганизацией «Саюдис», которая в конце 1980-х возглавила процесс выхода Литовской ССР из состава Союза.

«На самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад — по крайней мере, официально», — добавил журналист.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Науседу обвиняют не только во лжи о членстве в КПСС, но и в связях с Комитетом госбезопасности.

«Науседа вступил в партию в 1988 году. А почему он это сделал? Тогда уже было понятно, что СССР на ладан дышит, но ему нужно было выехать в командировку в Западную Германию. Чтобы его выпустили, требовалось быть членом КПСС и дать негласное согласие на сотрудничество с КГБ Литовской ССР. Он сделал и то и другое, поехал в Германию и, насколько я понимаю, встречался там с лидерами литовской эмиграции. Рассказал им, что подписал соответствующие документы, и был реабилитирован в их глазах. Нужен был этот канал связи с Литвой», — объяснил эксперт.

В каких еще скандалах замечен Науседа

Сам Науседа отвергал обвинения в свой адрес, но его оппонентам и так есть что вменить в вину литовскому президенту. Накануне выборов 2024 года расследование специальной комиссии сейма показало, что несколько десятков человек из окружения Науседы перед выборами 2019-го были связаны с Россией и Белоруссией. Куратор расследования Витаутас Бакас утверждал, что они поддерживали контакты с дипломатами и чиновниками «недружественных» Литве стран, а также с представителями российского и белорусского бизнеса.

Комиссия также пришла к выводу, что Науседа в ходе той избирательной кампании устроил нелегальную слежку за членами своего штаба. Для этого он, предположительно, заручился поддержкой главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса. В офисе Науседы эти обвинения назвали попыткой «дискредитировать государство». Сам президент отказался давать комиссии показания, чем, по мнению ее членов, нарушил положения конституции и присягу.

На этом скандалы вокруг персоны литовского лидера не закончились. В начале 2026 года Государственная территориальная инспекция Литвы по планированию и строительству получила жалобу на президентский участок в Павильнисском региональном парке. Споры вызвал стеклянный дом Науседы, который, по мнению местных жителей, установил забор за границами своей территории и захватил часть заповедной земли. Не дожидаясь плановой проверки от инспекции, глава Литвы демонтировал часть ограждения — очередной скандал удалось замять.

Как Науседа держится у власти

В последнее время вопросы вызывает и внешняя политика Науседы. Он неоднократно делал антироссийские заявления, осуждая «агрессию» против Украины и пугая «российской угрозой» Европу. У многих не возникало к этому никаких вопросов, пока на территории Прибалтики не стали падать украинские дроны, которым балтийские республики предоставили свое воздушное пространство для атак на РФ. После того как на этом фоне ушло в отставку правительство Латвии, Науседа призвал сбивать все дроны, появляющиеся в небе над Литвой.

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что заявление Науседы было сделано для публики — никаких попыток предотвратить полеты БПЛА ВСУ через воздушное пространство Литвы за ним пока не последует.

«Никому не хочется вступать в открытую конфронтацию с Украиной. Однако ситуация изменится, если обломки начнут падать на территорию республики и появятся пострадавшие или ущерб. Тогда руководство будет вынуждено реагировать», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, такие демарши Науседе, скорее всего, невыгодны. Межевич не исключает: как только литовский президент «взбрыкнет», его голова полетит с плеч.

«В Литве, Латвии и Эстонии в управление взяли приспособленцев, которые, скажем так, запятнали себя. На Науседу наверняка лежит компромат. Будет себя плохо вести — откроется сейф, на него достанут папочку и начнется настоящий скандал», — заключил эксперт.

