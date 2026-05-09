Эстонская пресса сообщила, что в стране начали продавать туры на 9 Мая под Нарву, чтобы жители могли посмотреть на празднование Дня Победы в российском Ивангороде и посетить места, где еще недавно стояли советские памятники. В самой Эстонии и других странах Прибалтики эту знаменательную дату больше не празднуют, как и в Молдавии или на Украине. Как бывшие республики СССР «забывали» о Дне Победи и есть ли шанс вернуть им память о подвигах предков — в материале NEWS.ru.

Как эстонцы проведут 9 Мая

В Эстонии появились туры под названием «День Победы в Нарве и на границе с Россией». Участников обещают доставить в приграничный город, откуда они смогут своими глазами увидеть празднование 9 Мая на российской стороне — в Ивангороде, отделенном от Нарвы неширокой рекой.

В программу также входит посещение населенного пункта Нарва-Йыэсуу: там туристам покажут локации, где еще недавно стояли советские памятники, например мемориальный танк Т-34. В маршруте есть и осмотр перенесенных и пока еще сохранившихся монументов на могилах советских солдат. Стоимость поездки — 80–85 евро.

Организаторы утверждают, что предлагают путешественникам не отмечать День Победы, а понаблюдать за людьми «в образовательных целях». Такая формулировка объяснима: если бы они рассказали правду, то их ждали бы жестокие репрессии со стороны спецслужб.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru пояснил, что немалая часть прибалтов сейчас испытывает «советскую ностальгию» — именно поэтому турбизнес и предлагает подобные путевки.

«Из геополитического проекта „СССР“ прибалты перешли в проект „ЕС“, но счастливее от этого не стали», — пояснил эксперт.

Как Прибалтика отказывалась от Дня Победы

После распада СССР некоторые бывшие советские республики, получив независимость, по политическим причинам стали активно отрицать освободительную роль Красной армии в Великой Отечественной войне. К примеру, Литва, Латвия и Эстония объявили, что они еще до начала ВОВ были оккупированы СССР, поэтому их и не освобождали.

Сегодня в Эстонии 9 Мая не считается государственным праздником. Местные власти запрещают шествия с использованием георгиевских лент, флагов России, Советского Союза и военной формы. При этом «днем победы» в стране называют 23 июня — годовщину окончания битвы под Цесисом в 1919 году.

Аналогично обстоят дела и в Литве. Местный закон «О собраниях» запрещает демонстрацию флагов, гербов, военной формы СССР или Литовской ССР, а также исполнение их гимнов. Однако, даже несмотря на запреты, местные жители продолжают посещать советские мемориалы и возлагать к ним цветы.

В Латвии пошли еще дальше. В 2022 году в стране приняли закон, объявивший 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Как и в других странах Балтии, там запрещено использование военной символики СССР и РФ, а также возложение букетов и венков к местам, где стояли демонтированные советские памятники.

Какие еще страны запретили 9 Мая

«Традицию» отказа от советских памятных дат соблюдают сегодня и в Молдавии. После прихода к власти в стране партии «Действие и солидарность» Майи Санду Кишинев взял курс на сближение с Евросоюзом. Теперь 9 мая жители республики отмечают День Европы — с 2017 года он утвержден как государственный выходной. В 2025-м молдавское правительство решило полностью заменить празднование Дня Победы на День Европы на главной площади Кишинева.

В 2023 году «европейский» праздник ввели и на Украине, а празднование годовщины Великой Победы перенесли на 8 мая — в этот день в республике теперь отмечают День памяти и победы над нацизмом. В пояснительной записке к законопроекту, подписанному украинским президентом Владимиром Зеленским, говорилось, что такое решение было принято «с целью восстановления исторической правды», чтобы Украина могла отмечать памятную дату «со всей Европой и цивилизованным миром».

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru пояснил: бывшие республики СССР после его распада выстроились в очередь, чтобы попасть в ЕС. А чтобы получить хотя бы призрачную надежду на членство, им нужно было принять европейские нарративы.

«Один из главных — что Советский Союз был „империей зла“, куда русские якобы загнали окружающие их народы. Политики прибалтийских стран, Молдавии и Украины не устают повторять, что русские — это оккупанты, от которых удалось освободиться. А значит, отмечать их праздники нельзя», — пояснил эксперт.

Тем не менее, как подчеркнул Федоров, полностью отменить День Победы сложно — ведь у многих воевали и погибали предки. Поэтому праздник в бывших советских республиках все равно отмечают, но меняют его название и корректируют суть.

Как вернуть странам бывшего СССР историческую память

По мнению Алексея Мухина, сегодня далеко не все жители бывших республик СССР, выбравших «европейский курс», довольны своим уровнем жизни. Экономика тех же балтийских стран в упадке, примерно половина трудоспособного населения на заработках в Европе, а уровень рождаемости упал до исторического минимума.

«Данные всех западных разведок называют страны Балтии „слабым звеном“ и НАТО, и ЕС», — пояснил собеседник.

Поэтому, по словам эксперта, России с прибалтами «можно и нужно работать».

«Можно апеллировать не только к совместному советскому проекту, но и к имперскому: Петр I частично завоевал, частично купил Курляндию больше 300 лет назад. Мы долго были вместе», — напомнил он.

Федоров считает, что РФ стоит всячески поддерживать пророссийские силы в республиках бывшего СССР — и деньгами, и дипломатическими усилиями, и информационно. Член ОП добавил: Москва могла бы взять на вооружение опыт Коминтерна — организации, которая буквально выращивала политическую элиту для других стран.

«Да, сейчас во многих странах приняты законы, которые ограничивают российское влияние. Но нам должно быть плевать на их законы — мы отстаиваем свои интересы», — пояснил Федоров.

Еще одним условием возвращения исторической памяти соседям России политолог назвал ее военные и дипломатические успехи.

«Мы должны быть сильными — побеждать на фронте, в переговорах, побеждать экономически. Тогда соседи автоматически начнут переходить на нашу сторону. Ведь все хотят быть с сильными», — заключил политолог.

