05 мая 2026 в 06:59

Эстонский премьер проведет 9 мая на границе с Россией

ERR: премьер Эстонии Михал приедет 9 мая в Нарву на концерт в честь Дня Европы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая посетит Нарву, где на Рыночной и Стокгольмской площадях у самой границы с Россией пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Европы. Вместе с ним в приграничный город прибудет комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф, говорится в материале телерадиокомпании ERR.

День Европы — ежегодный праздник мира и единства в странах Евросоюза и Совета Европы. Он также известен как День декларации Шумана.

Кроме того, туроператор Hansareisid организовал экскурсионные поездки в Нарву и другие приграничные с Россией районы, чтобы желающие могли наблюдать празднование Дня Победы. Канцлер по вопросам культурного разнообразия Эду Сильберг подчеркнул, что Министерство культуры не устанавливает правил для туроператоров относительно дат и маршрутов, а Нарва всегда открыта для гостей. Местная полиция также отметила, что в предыдущие годы обстановка в городе 9 мая оставалась спокойной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».

