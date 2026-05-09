Эстонцы смогли увидеть парад Победы на гигантском экране из России Жителям Нарвы показали парад Победы из Ивангорода

Жители эстонской Нарвы смогли посмотреть трансляцию парада Победы с территории приграничного Ивангорода, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что показ организовали с помощью большого экрана, установленного на берегу реки. Вечером на этом же экране планируют транслировать праздничный концерт «Берега Победы».

Да, стоят [экраны для трансляции парада], все транслировалось, — указал источник.

Концертная программа «Берега Победы» проходит с 2023 года. На Подкрепостной площади, расположенной на берегу Нарвы, состоится выступление местных творческих коллективов и приглашенных артистов. В программе примут участие Татьяна Буланова, Юрий Лоза, кубанский хор «Криница», ансамбль «Белорусские легенды» и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня Европы на Рыночной и Стокгольмской площадях в приграничной Нарве 9 мая посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Вместе с ним в город прибудет комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.