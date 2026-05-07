«Демократии там никакой»: Европарламент уличили во лжи и двойных стандартах

Европарламент неоднократно уличали в попытках нарушить суверенитет других государств. На днях этот институт Евросоюза раскритиковал лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Ранее президент России Владимир Путин называл «беспардонной ложью» и попыткой переписать историю резолюцию ЕП, касающуюся Второй мировой войны. Чем должен заниматься Европарламент и чем он в реальности занимается, каковы его дальнейшие перспективы, читайте в материале NEWS.ru.

За что мировые лидеры критикуют Европарламент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), жестко раскритиковал деятельность Европарламента (ЕП). Он обвинил организацию во лжи, лицемерии в отношении Баку и напомнил о реальных проблемах, которые следует решать Европе.

«С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. <…> Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в формате видеосвязи на VIII саммите Европейского политического сообщества Фото: president.az

Ранее Европарламент неоднократно становился объектом критики многих других мировых лидеров.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июне 2021 года прямо призвал ограничить полномочия Европарламента. Он заявил, что необходимо «связать руки» ЕП, чтобы остановить вмешательство в дела национальных государств и «советизацию» ЕС. Эти слова прозвучали на фоне конфликта с Брюсселем по вопросам верховенства права.

В том же году спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела страны, после того как ЕП принял резолюцию, которая предусматривала бойкот результатов думских выборов в России.

«Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор», — приводит слова Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы РФ.

В ноябре 2016 года Владимир Путин разгромил резолюцию Европарламента «о противодействии российской пропаганде», которая обвиняла отечественные СМИ в дезинформации.

«Если они принимают такое решение, это означает, что мы наблюдаем политическую деградацию демократических идей в западном обществе», — заявил президент РФ.

Владимир Путин в 2016 году Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Путин назвал документ примером двойных стандартов и деградации западной демократии.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини регулярно критикует Европейский парламент за поддержку миграционной политики, потерю национального суверенитета и превращение в инструмент брюссельской бюрократии, игнорирующей интересы граждан Италии и других стран.

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен обвиняла ЕП в том, что он служит инструментом давления на национальные государства и превратился в «регистрационную палату» Еврокомиссии, а не в орган, защищающий интересы народов.

Чем должен заниматься Европейский парламент и что он делает на самом деле

Европарламент создавался как демократический институт для защиты прав европейцев, напомнил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Проще говоря, должен был принимать нужные людям законы.

«На деле он давно превратился в инструмент для штамповки тех решений, которые ему спускают из Еврокомиссии, — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru. — Демократии никакой, разумеется, тоже нет — всем несогласным затыкают рты, делают изгоями».

Состояние Европарламента действительно крайне неудовлетворительное, считает германский политолог Александр Рар. По его словам, институции нет дела до решения реальных европейских проблем.

«Депутаты ЕП — в парламенте пока еще доминируют зелено-либеральные силы — превратили этот орган в некую инквизицию, — пояснил он NEWS.ru. — Европарламент пытается навязать Европе свою постмодернистскую идеологию и бороться с так называемыми диктаторами, к которым они причисляют Путина, Трампа или Си Цзиньпина».

Политолог отметил, что у Европарламента нет исполнительных полномочий, он имеет консультативные функции, но вместо этого «идеологически давит на Евросоюз».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола во время пресс-конференции в здании Европейского парламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Как Европарламент превратился в машину по штамповке антиазербайджанских резолюций

Эксперты отмечают: откровенно антиазербайджанская позиция Европарламента, которая вызвала возмущение Ильхама Алиева (последняя из резолюций ЕП против Баку была принята всего за четыре дня до саммита ЕПС — демонстративно, накануне встречи лидеров), показывает, что институция, призванная заниматься улучшением жизни граждан Евросоюза, превратилась в конвейер. Эта машина исправно производит обвинения, осуждения и «озабоченности» в адрес страны, которая не является ни членом ЕС, ни кандидатом на вступление.

Хотя ни одна из резолюций не имеет юридической силы, но через них ЕП пытается оказывать политическое и медийное давление, отмечают наблюдатели. Именно поэтому тенденциозные документы и стали излюбленным инструментом ЕП в отношении государств, сохраняющих независимую позицию по самым важным вопросам.

«Это касается и России, и других стран, выбирающих суверенный путь развития, без оглядки на „брюссельский обком“. Тем более что и Россия, и другие страны СНГ не являются членами ЕС», — прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru.

Почему Баку так сильно раздражает политиканов в Брюсселе

Чем же так мешает Азербайджан Европейскому парламенту? Ответ лежит на поверхности: Баку последовательно проводит независимую внешнюю политику и отказывается встраиваться в орбиту западного влияния.

При этом Азербайджан — стратегически значимый энергетический партнер Европы. Через Южный газовый коридор страна поставляет в ЕС свыше 12 млрд кубометров газа в год, покрывая около 16–18% потребностей Италии и снабжая ряд Балканских стран. После резкого сокращения российских поставок роль Баку на европейском газовом рынке только возросла. Казалось бы, ЕС должен ценить партнера. Но нет. Почему же так происходит?

Газовые платформы у побережья Баку в Каспийском море Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению экспертов, ответ заключается в том, что, развивая газовое сотрудничество, Азербайджан оставляет за собой право формировать самостоятельную политическую позицию, а не согласовывать ее с Брюсселем. Страна выстраивает отношения с Россией, Турцией, государствами Центральной Азии и Глобального Юга, участвует в форматах, неподконтрольных западным структурам. Для ЕП, привыкшего навязывать «демократические стандарты» в обмен на политическую лояльность, такая позиция — принципиальный вызов.

«Фактически Европарламент обслуживает интересы узкой финансово-промышленной мировой элиты, которые все меньше совпадают с интересами граждан стран ЕС», — подчеркнул Миронов.

Ложь как метод: что не так с резолюциями Европарламента

Алиев в своей речи не просто выразил недовольство — он поставил конкретный диагноз: резолюции ЕП «полны оскорблений и лжи».

Европарламент в своих документах раз за разом воспроизводит нарратив, игнорирующий базовые факты. Баку настаивает на том, что Карабах является признанной международным правом территорией Азербайджана и что военная операция сентября 2023 года была направлена на восстановление суверенитета, предусмотренного в том числе резолюциями Совета Безопасности ООН. Вместо обсуждения этих аргументов — шаблонные обвинения в «нарушении прав человека» и требования «привлечь к ответственности».

Европарламент давно превратился в инструмент двойных стандартов, указал Слуцкий.

«Объективности там — ноль», — подчеркнул он.

Ту же механику применительно к другому контексту фиксировал Путин, назвав резолюцию ЕП по Второй мировой войне, принятую в сентябре 2019 года, «беспардонной ложью» и попыткой переписать историю.

Схема одна: политически мотивированный документ принимается большинством голосов и запускается в медийный оборот как «позиция Европы».

Депутаты на заседании Милли Меджлиса Азербайджана в Баку Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Как Баку отреагировал на антиазербайджанскую позицию Европарламента

Ответом Азербайджана стали не слова, а действия. 1 мая Милли Меджлис Азербайджана официально приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям, прекратил участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан и инициировал процедуру выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест». В тот же день послу ЕС в Баку была вручена нота протеста.

А затем последовало выступление Алиева на саммите в Ереване — открытая критика европейского подхода в присутствии лидеров ЕС. Глава Европарламента Роберта Метсола ответила практически сразу: «Мы никогда не изменим наши подходы». Однако содержательной реакции на ключевые претензии Баку фактически не было.

В Москве прекращение контактов Азербайджана с Европарламентом назвали суверенным решением Баку. И вполне ожидаемым, учитывая вмешательство этой структуры в дела других стран.

«Вы знаете, это суверенное решение Баку прекратить контакты всяческие с так называемым Европейским парламентом, удивления это решение не вызывает. Азербайджан — не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

По мнению Миронова, президент Азербайджана «выступил как лидер независимой страны — независимой от ЕС и тем более от Европарламента, который он прямо обвинил в срыве мирного процесса на Кавказе».

«Европарламент пусть занимается проблемами европейцев, снижением уровня их жизни из-за непродуманной политики властей», — призвал Леонид Слуцкий.

Пока же ЕП продолжает штамповать резолюции. И все дальше уходит от своей первоначальной задачи и от реальности, на что ему снова и снова указывают лидеры сильных, независимых государств.

По словам экспертов, подобная линия уже завела ЕС в политический тупик, за которым, скорее всего, последует разрушение союза, стремительно теряющего свою ценность, уважение партнеров, вес и влияние на мировой арене.

