Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна» и закрытия промышленных предприятий, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что если Вашингтон как крупнейшая демократия принимает такие меры, то Брюссель обязан последовать этому примеру, передает ТАСС.

Даже президент [ассоциации промышленников] Confindustria Эмануэле Орсини сказал: нам нужно сменить того, кто управляет этой Европой. Блестящее предложение [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен — это новый локдаун, — сказал Сальвини.

Ранее сообщалось, что Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море. По информации источника, поставка идет, несмотря на то что завод находится под американскими санкциями.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.