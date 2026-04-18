18 апреля 2026 в 20:13

Вице-премьер Италии призвал ЕС возобновить закупки российского газа

Сальвини призвал вернуться к закупкам газа из РФ ради спасения экономики Европы

Маттео Сальвини Маттео Сальвини Фото: Vincenzo Nuzzolese/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна» и закрытия промышленных предприятий, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что если Вашингтон как крупнейшая демократия принимает такие меры, то Брюссель обязан последовать этому примеру, передает ТАСС.

Даже президент [ассоциации промышленников] Confindustria Эмануэле Орсини сказал: нам нужно сменить того, кто управляет этой Европой. Блестящее предложение [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен — это новый локдаун, — сказал Сальвини.

Ранее сообщалось, что Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море. По информации источника, поставка идет, несмотря на то что завод находится под американскими санкциями.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
