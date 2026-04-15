Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ

Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ Reuters: Индия впервые за год закупила российский сжиженный природный газ

Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России, передает Reuters. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море.

Соответствующий груз уже вышел с предприятия и направляется в Индию, отметили в источнике. Указывается, что поставка идет, несмотря на то, что завод находится под американскими санкциями.

Ранее сообщалось, что государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР. О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

До этого стало известно: поставки сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились примерно вдвое. Но Россия сохранила позиции среди крупнейших поставщиков газа в ЕС.