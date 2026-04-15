15 апреля 2026 в 23:35

Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ

Reuters: Индия впервые за год закупила российский сжиженный природный газ

Индия впервые за последний год возобновила закупки сжиженного природного газа у России, передает Reuters. Поставки осуществляются с завода «Портовая» на Балтийском море.

Соответствующий груз уже вышел с предприятия и направляется в Индию, отметили в источнике. Указывается, что поставка идет, несмотря на то, что завод находится под американскими санкциями.

Ранее сообщалось, что государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР. О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

До этого стало известно: поставки сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились примерно вдвое. Но Россия сохранила позиции среди крупнейших поставщиков газа в ЕС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь
Предотвращаем сколиоз у детей: шесть советов врача, спасающих спину
В Геленджике ограничили прием и отправку авиарейсов
Еще 94 сотрудника АЭС «Бушер» вернулись в Россию
Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ
Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ
Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке
В США рассказали, как смягчение санкций против России спасло мир
Любовница разбушевалась: кто такая Юлия Мендель, которая громит Зеленского
Белый дом высказался о сроках завершения морской блокады Ирана
В России обновили правила оформления больничных
США начали подготовку к военной операции против еще одной страны
Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны
Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века
Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить
Демократы готовят импичмент главе Пентагона
В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства
Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану
Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама
Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА
Дальше
