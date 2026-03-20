Импорт российского СПГ в Евросоюз достиг минимума с ноября 2025 года Поставки газа из России в Евросоюз за год сократились почти вдвое

Поставки сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились примерно вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Но Россия сохранила позиции среди крупнейших поставщиков газа в ЕС.

Объем закупок СПГ в январе снизился на 4% по сравнению с декабрем и почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув €553,8 млн (53,9 млрд рублей), что стало минимальным значением с ноября 2025 года.

Импорт трубопроводного газа также продемонстрировал снижение. Его стоимость составила €393,9 млн (38,4 млрд рублей), что стало самым низким уровнем с сентября 2020 года. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 3%, а в годовом выражении — более чем в два раза.

В сегменте СПГ Россия заняла второе место среди стран-экспортеров. Лидером остаются США, далее следуют Норвегия, Катар и Нигерия. В поставках трубопроводного газа Россия заняла третью позицию. В число крупнейших экспортеров также вошли Норвегия, Алжир, Азербайджан и Великобритания.

Основными покупателями российского СПГ внутри ЕС в январе стали Бельгия, Испания и Нидерланды. Трубопроводный газ преимущественно импортировали Венгрия, Болгария, Греция и Словакия.

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру заявил, что Европа испытывает сложности с поставками газа и сталкивается с высокими тарифами после прекращения закупок российского топлива. Он отметил, что прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.