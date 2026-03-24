Катарский поставщик СПГ объявил форс-мажор по поставкам в ряд стран QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в четыре страны

Государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран, сообщает Reuters. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР.

О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. 20 марта он заявил, что из-за ударов Ирана страна потеряла 17% экспортных мощностей СПГ. Ущерб оценивается в $20 млрд. По словам министра, атаки повредили две из 14 линий по производству СПГ и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо.

QatarEnergy подтвердила, что 19 марта ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, что привело к значительному пожару и большому ущербу. Атаке также подвергся нефтеперерабатывающий завод в кувейтском порту Эль-Ахмади. Предварительно известно, что его атаковал дрон.