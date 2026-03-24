Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:53

Катарский поставщик СПГ объявил форс-мажор по поставкам в ряд стран

QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в четыре страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку сжиженного природного газа в ряд стран, сообщает Reuters. Как уточняется в заявлении поставщика, речь идет об Италии, Бельгии, Южной Корее и КНР.

QatarEnergy во вторник объявила форс-мажор по некоторым из пострадавших долгосрочных контрактов на поставку СПГ, контрагентами по которым выступают покупатели в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае, — говорится в сообщении.

О возможных сбоях предупреждал гендиректор QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. 20 марта он заявил, что из-за ударов Ирана страна потеряла 17% экспортных мощностей СПГ. Ущерб оценивается в $20 млрд. По словам министра, атаки повредили две из 14 линий по производству СПГ и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо.

QatarEnergy подтвердила, что 19 марта ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, что привело к значительному пожару и большому ущербу. Атаке также подвергся нефтеперерабатывающий завод в кувейтском порту Эль-Ахмади. Предварительно известно, что его атаковал дрон.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.