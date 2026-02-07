Зимняя Олимпиада — 2026
Вице-премьер Италии осудил зрителей, освиставших делегацию Израиля на ОИ

Сальвини: освиставшие сборную Израиля зрители не понимают олимпийского духа

Маттео Сальвини Маттео Сальвини Фото: www.imagephotoagency.it/imago-images.de/Global Look Press
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал часть зрителей на открытии Олимпийских игр в Милане за то, что они освистали делегацию Израиля во время Парада наций, передает РИА Новости. Он заявил, что публика, проявившая подобное отношение к спортсменам, продемонстрировала полное непонимание сути олимпийского движения.

Прекрасная церемония, единственным диссонансом стали (немногие) свистки и неодобрительные возгласы во время прохода израильских спортсменов, говорится в заявлении Сальвини.

По данным агентства, израильская делегация стала не единственной, кто столкнулся с неодобрением трибун стадиона «Сан-Сиро». Часть зрителей аналогично встретила появление на больших экранах вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее сообщалось, что, право зажечь олимпийский факел будет доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе. В музыкальной программе церемонии примут участие мировые звезды, включая Мэрайю Кэри, которая исполнит классическую композицию Nel blu, dipinto di blu. Основное действие в Милане будет посвящено теме «Гармония» и насыщено отсылками к итальянскому культурному наследию.

