06 февраля 2026 в 12:09

В Италии раскрыли детали церемонии открытия Олимпиады-2026

Открытие зимних Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане

Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует сегодня, 6 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, сообщает газета Corriere della Sera. Это мероприятие станет первым в истории, парад участников которого пройдет одновременно в четырех разных городах Италии.

Согласно информации издания, право зажечь олимпийский факел будет доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе. В музыкальной программе церемонии примут участие мировые звезды, включая Мэрайю Кэри, которая исполнит классическую композицию Nel blu, dipinto di blu.

Основное действие в Милане будет посвящено теме «Гармония» и насыщено отсылками к итальянскому культурному наследию. В представлении, которое продлится приблизительно три часа, будут задействованы несколько тысяч спортсменов и волонтеров.

Церемония также включит в себя особые моменты памяти, посвященные выдающемуся модельеру Джорджо Армани и художнику Бруно Мунари. Шоу начнется в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из России будут выступать в Милане под нейтральным флагом и не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.

