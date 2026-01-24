Россиян не пустят на церемонию открытия Олимпийских игр МОК: российские спортсмены не примут участие в церемонии открытия Олимпиады

Спортсмены из России под нейтральным флагом не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпиады, сообщили ТАСС в Международном олимпийском комитете (МОК). Она состоится 6 февраля.

Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах, — отметили в МОК.

Ранее в Комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

До этого президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

Также стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Также в список попали белорусские лыжники Артем Башлаков, Станислав Хладченко, Михаил Курлович, Александр Пенигин, Любовь Пилипенко, Егор Шамшур и Татьяна Воронова.