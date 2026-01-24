Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:57

Россиян не пустят на церемонию открытия Олимпийских игр

МОК: российские спортсмены не примут участие в церемонии открытия Олимпиады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Спортсмены из России под нейтральным флагом не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпиады, сообщили ТАСС в Международном олимпийском комитете (МОК). Она состоится 6 февраля.

Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах, — отметили в МОК.

Ранее в Комитете сообщили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности для россиян на предстоящих Играх. Организация пояснила, что местные власти заверили в своей готовности обеспечить самые строгие меры защиты.

До этого президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

Также стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Также в список попали белорусские лыжники Артем Башлаков, Станислав Хладченко, Михаил Курлович, Александр Пенигин, Любовь Пилипенко, Егор Шамшур и Татьяна Воронова.

МОК
Олимпийские игры
открытия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.