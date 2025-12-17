Двукратная чемпионка России получила нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой, сообщается на официальном сайте FIS. Спортсменка является двукратной чемпионкой России, в 2022 году она участвовала в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Юлия Плешкова, код FIS — 485941, — говорится в документе.

28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали белорусские лыжники Артем Башлаков, Станислав Хладченко, Михаил Курлович, Александр Пенигин, Любовь Пилипенко, Егор Шамшур и Татьяна Воронова.

Ранее сообщалось, что дебют лыжницы Дарьи Непряевой на швейцарском этапе Кубка мира в Давосе завершился успешно. Она продолжит тренироваться на европейских трассах, как и другой выступающий в нейтральном статусе лыжник Савелий Коростелев.

До этого стало известно, что Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Речь идет о раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. При этом 13 декабря он завоевал квоту на участие в олимпийском спринте.