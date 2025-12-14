Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 13:14

Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает ТАСС. Речь идет о раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. При этом 13 декабря спортсмен завоевал квоту на участие в олимпийском спринте.

Отмечается, что Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Россиянину 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева успешно прошла квалификацию и завоевала квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года. Спортсменка заняла 39-е место, но ее выступление позволило выполнить олимпийский квалификационный норматив. Она уступила победительнице, шведке Йонне Сундлинг, всего 9,67 секунды.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.

