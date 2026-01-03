Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России

Министр спорта России Михаил Дегтярев продемонстрировал новый официальный талисман, который будет представлять страну на олимпийских соревнованиях. В своем Telegram-канале глава ведомства пояснил, что образ этого персонажа является прямой отсылкой к легендарному маскоту московской Олимпиады 1980 года.

Его образ — это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов. Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка, — написал Дегтярев.

Ранее в Древней Олимпии на территории Греции состоялась традиционная церемония зажжения огня для предстоящих зимних Олимпийских игр 2026 года. Мероприятие прошло на площадке Археологического музея в присутствии высокопоставленных представителей олимпийского движения и греческих властей.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальных талисманов чемпионата мира 2026 года. Каждый из них символизирует одну из стран-организаторов турнира. Соединенные Штаты представлены белоголовым орланомпо имени Клатч, Канаду олицетворяет лось Мэйпл, а Мексику — ягуар Заю. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что эти персонажи наполнены радостью и энергией.