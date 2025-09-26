Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 04:53

Стали известны три талисмана футбольного ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФИФА выбрала талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику, — это белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Заю соответственно. Глава ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что эти маскоты «полны радости и энергии».

Кроме того, считает он, они демонстрируют единение, как и само соревнование. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.

Ранее Национальная сборная России по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По данным новой версии, опубликованной 18 сентября, российская команда теперь занимает 33-ю строчку. В активе сборной 1521,74 балла, что на две позиции выше предыдущего результата. В течение сентябрьской паузы, предназначенной для матчей национальных команд, сборная России провела две товарищеские игры.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеского футбольного матча между Россией и США. Министр отметил, что в некоторых американских кругах такой сценарий действительно рассматривается. Он также напомнил, что США, Мексика и Канада будут принимать ЧМ по футболу в 2026 году.

