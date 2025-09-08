Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:44

Россия и США могут провести товарищеский матч по футболу

Лавров: в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча России и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеского футбольного матча между Россией и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что в некоторых американских кругах такой сценарий действительно рассматривается. Он также напомнил, что США, Мексика и Канада будет принимать ЧМ по футболу в 2026 году.

Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между. — NEWS.ru) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года, — подчеркнул Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Министр выступил перед учащимися и профессорско-преподавательским составом университета в понедельник, 8 сентября. Встреча приурочена к началу нового учебного года.

Ранее российская сборная обошла команду Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Игра прошла в Эр-Райяне на поле стадиона «Аль-Садд». Александр Головин открыл счет на 33-й минуте матча, после чего голами отличились Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

В товарищеском матче с Иорданом российские футболисты не победили иностранных коллег. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. При этом команда Иордании занимает 64-е место в рейтинге и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии.

Сергей Лавров
МИД РФ
США
матчи
футбол
