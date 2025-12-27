Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 00:16

НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины

НАБУ: экс-чиновник Минобороны Украины требовал взятку в размере $1,3 млн

Фото: pixabay.com
Читайте нас в Дзен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы при тендере Минобороны на строительство жилья для военных в Киеве. Бывший высокопоставленный чиновник требовал у застройщика взятку в размере $1,3 млн за обеспечение победы в конкурсе.

По данным НАБУ, экс-руководитель одного из управлений оборонного ведомства привлек к схеме двух пособников из числа военных. Деньги должны были передаваться поэтапно через банковские ячейки: до начала тендера, после подписания контракта и по завершении первой очереди строительства. Застройщик смог договориться о снижении суммы до $1 млн, после чего правоохранители провели спецоперацию по задержанию с поличным.

Бывший руководитель <…> предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева <…> «услуги» оценил в $1,3 млн, — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

После предоставления первого транша в $100 тыс. пособники были задержаны. Одному из них уже предъявлено обвинение, двое других, включая бывшего чиновника, находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что НАБУ прекратило обнародовать аудиозаписи по делу предпринимателя Тимура Миндича в связи с негласной договоренностью между сторонами. В качестве аргумента бизнесмен привел факт освобождения из-под ареста следователей бюро и членов их семей.

НАБУ
взятки
Украина
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Пассажирский автобус взорвался на конечной остановке в Киеве
«У него ничего нет»: Трамп указал Зеленскому на его место
Приметы 27 декабря — Филимонов день: очищаем и очищаемся!
Украина раскрыла тайные данные об ископаемых
«Мне нужен конфликт»: Барщевский о смертной казни, Ворошилове, деле Долиной
Ликвидирован один из старейших активов Пригожина
«Как бы ни хотелось»: Трамп намерен поговорить с Путиным
Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза
Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске
В Белоруссии раскрыли детали боевого дежурства комплекса «Орешник»
Зеленский назвал условие проведения референдума по мирному плану Трампа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.