НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы при тендере Минобороны на строительство жилья для военных в Киеве. Бывший высокопоставленный чиновник требовал у застройщика взятку в размере $1,3 млн за обеспечение победы в конкурсе.

По данным НАБУ, экс-руководитель одного из управлений оборонного ведомства привлек к схеме двух пособников из числа военных. Деньги должны были передаваться поэтапно через банковские ячейки: до начала тендера, после подписания контракта и по завершении первой очереди строительства. Застройщик смог договориться о снижении суммы до $1 млн, после чего правоохранители провели спецоперацию по задержанию с поличным.

Бывший руководитель <…> предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева <…> «услуги» оценил в $1,3 млн, — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

После предоставления первого транша в $100 тыс. пособники были задержаны. Одному из них уже предъявлено обвинение, двое других, включая бывшего чиновника, находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что НАБУ прекратило обнародовать аудиозаписи по делу предпринимателя Тимура Миндича в связи с негласной договоренностью между сторонами. В качестве аргумента бизнесмен привел факт освобождения из-под ареста следователей бюро и членов их семей.