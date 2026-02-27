Раскрыто, что Зеленский задумал по поводу СБУ Мирошник: Зеленский планирует сделать из СБУ своего ручного пса

Перестановки и увольнения в Службе безопасности Украины (СБУ) нужны президенту Владимиру Зеленскому, чтобы превратить СБУ в своего ручного пса, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что политик запомнил: спецслужба не защитила его от действий НАБУ.

Перезагрузив руководство СБУ, в том числе назначив туда такого персонажа, как Александр Поклад, Зеленский будет стремиться превратить СБУ в своего ручного пса, который будет выполнять любые указания лично Зеленского, невзирая на законы, правила и существующие традиции, — сказал дипломат.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

До этого аналитики предположили, что задержание Галущенко может рассматриваться как элемент политики США, направленной на то, чтобы подтолкнуть Зеленского к принятию мирного соглашения. Эксперты выдвинули версию, что если глава Украины продолжит отвергать уступки, то еще больше его соратников станут фигурантами уголовных дел.