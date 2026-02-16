В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след

Задержание экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко может рассматриваться как элемент политики США, направленной на то, чтобы подтолкнуть президента Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, пишет издание «Страна.ua». Авторы публикации выдвинули версию, что если Зеленский продолжит отвергать уступки, то еще больше его соратников станут фигурантами уголовных дел.

О Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по завершению конфликта в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу <…>. По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время, — говорится в материале.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может отказаться от дальнейшей помощи Киеву из-за коррупционного скандала, связанного с Галущенко. При этом, по словам эксперта, европейцы вновь закроют глаза на происходящее на Украине, потому что они попросту смирились с тем, что их помощь оседает в карманах высокопоставленных коррупционеров.