«На грани»: подполковник встревожил США заявлением о войне с Ираном Подполковник Дэвис: США ошибаются, когда говорят об истощении арсенала Ирана

Соединенные Штаты ошибочно считают, что их мощь достигла пика, а ресурсы Ирана практически истощены, заявил в соцсети X военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его наблюдениям, именно американская сторона, судя по всему, начала снижать интенсивность своих ударов.

Мы утверждаем, что наращиваем атаки, а Иран находится на грани истощения, и у него заканчиваются пусковые установки и ракеты. Тем не менее вы видите своими глазами, что удары по Израилю и по базам в странах Ближнего Востока продолжаются безостановочно, — заявил эксперт.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что глобальные риски стремительно возрастают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, человечество движется по пути к третьей мировой войне.

До этого профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол отмечал, что применяемая Ираном тактика истощения с использованием тысяч беспилотников может полностью лишить американские системы ПВО на Ближнем Востоке перехватчиков. Подобную стратегию использовали российские Вооруженные силы в ходе конфликта на Украине, добавил эксперт.