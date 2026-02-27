Полицейские спасли брошенного малыша из ужасной квартиры

Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:12

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Красноярске полицейские обнаружили трехлетнего ребенка, оставленного в квартире полной антисанитарии, видео его спасения опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. В ходе планового патрулирования правоохранители заметили мальчика, который стоял у окна на первом этаже здания.

На стук в дверь никто не отреагировал, и попасть в квартиру удалось лишь с помощью соседки, у которой были ключи. Ребенок находился в крайне истощенном состоянии.

Мальчика передали представителям социальной службы. Его мать, 21-летняя девушка из Иркутской области, арендовала эту квартиру. В настоящее время ведется расследование.

Ранее в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы врачи спасли 10-летнего мальчика, который вдохнул кондитерскую присыпку. Ребенка доставили в тяжелом состоянии, он был помещен в реанимацию. Благодаря усилиям медиков и применению высокопоточной оксигенотерапии состояние мальчика стабилизировали, дыхательная функция восстановилась. После курса терапии школьника выписали в удовлетворительном состоянии.

