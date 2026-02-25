Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 23:20

НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины

НАБУ разоблачило коррупцию в Минюсте Украины при закупке офисной техники

НАБУ разоблачило коррупционную схему при закупке принтеров для Министерства юстиции Украины, сообщили в пресс-службе организации. Фигурантами дела стали бывший госсекретарь и чиновники ведомства, а также бенефициар компании и два руководителя ООО.

По данным следствия, ведомство закупило 1285 многофункциональных устройств по завышенной стоимости. Для этого участники схемы организовали формальные торги с подставным предприятием.

Ущерб государственному бюджету составил более 8,9 млн гривен (около 15,9 млн рублей). Часть похищенных средств отмыли через фиктивные фирмы.

Ранее сообщалось, что череда коррупционных скандалов на Украине подтвердила: в стране сформировались принципиально новые коррупционные системы. В материале отмечается, что наиболее коррумпированными стали сферы, напрямую связанные с боевыми действиями, поскольку именно там аккумулируются значительные государственные ресурсы и средства зарубежных партнеров.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.

коррупция
НАБУ
Украина
Минюст
