Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 18:43

«Структурный вирус»: Украину назвали бездонной ямой для Запада

BZ: конфликт с Россией породил новые коррупционные системы на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Череда коррупционных скандалов на Украине подтвердила, что в стране сформировались принципиально новые коррупционные системы, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что наиболее коррумпированными стали сферы, напрямую связанные с боевыми действиями, поскольку именно там аккумулируются значительные государственные ресурсы и средства зарубежных партнеров.

Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция. <…> В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму, — сказано в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко сняли с поезда по запросу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, у фигуранта уголовного дела есть право выезжать за границу, так как он имеет троих несовершеннолетних детей.

Украина
коррупция
Киев
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир ВСУ отстреливался от полиции на угнанной машине
В Китае восемь человек подорвались в магазине пиротехники
Лайнер с треснувшим стеклом сел в Москве
Европейские лидеры подтвердили разочарование в «ядерном зонтике» США
В Мюнхене сорвалась встреча глав МИД стран ЕС
Дерипаска раскрыл ключевую проблему Европы
Россиянин из Саратова поборется за пост губернатора в Колумбии
Минздрав сообщил о смерти одного из 19 пострадавших при обстреле ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропортов в двух российских городах
Названы регионы России с наибольшей просрочкой по ипотеке
«Канцлер бедных»: в Германии раскритиковали курс Мерца
Тарьей Бё ответил Шипулину на отказ возвращать золотую медаль ОИ-2014
«Не абьюз»: Тарзан посоветовал Наташе Королевой похудеть
Экс-депутат петербургского ЗакСа умер на 81-м году жизни
В Петербурге выявлено два случая заражения оспой обезьян
Друг Лепса раскрыл, какую девушку выберет певец после разрыва с Кибой
В Ереване признали рост западного влияния, ослабляющего союз с Россией
Спасение жителей затопленных улиц Аланьи попало на видео
Telegram в белом списке, когда заблокируют, Боярский: новости 15 февраля
Украину уличили в блокировке поставок нефти в Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.