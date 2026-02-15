Череда коррупционных скандалов на Украине подтвердила, что в стране сформировались принципиально новые коррупционные системы, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что наиболее коррумпированными стали сферы, напрямую связанные с боевыми действиями, поскольку именно там аккумулируются значительные государственные ресурсы и средства зарубежных партнеров.

Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция. <…> В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму, — сказано в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко сняли с поезда по запросу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, у фигуранта уголовного дела есть право выезжать за границу, так как он имеет троих несовершеннолетних детей.