15 февраля 2026 в 13:34

В НАБУ подтвердили провальную попытку побега с Украины экс-главы Минюста

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Ruslan Kanuka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.

Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела «Мидас». В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда. Подробности будут сообщены позже, — сказано в материале.

Решение об освобождении Галущенко от должности приняли в ноябре. За отставку проголосовали 323 депутата Верховной Рады. По предварительной информации, в ночь на 15 февраля его сняли с поезда во время пересечения границы.

Ранее стало известно о допросе бизнесмена Сергея Ваганяна, который заявил, что часть взяток бывшему главе СБУ Ивану Баканову шла напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутат Рады Алексей Гончаренко также выразил недоумение тем, что ближайший друг главы государства Баканов отделался лишь увольнением.

