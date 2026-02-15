Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:57

Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны

Экс-главу Минюста Галущенко задержали при попытке сбежать из Украины

Герман Галущенко
Бывшего министра энергетики Украины и экс-главу Минюста Германа Галущенко, отправленного в отставку после коррупционного скандала, задержали при попытке выехать за границу, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Решение об освобождении от должности приняли в ноябре. За отставку проголосовали 323 депутата Верховной Рады.

По информации издания, в ночь на 15 февраля его сняли с поезда во время пересечения границы. Известно, что Галущенко проходит по делу предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что финмониторинг заблокировал крупную сумму, предназначенную для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу Миндича. По его словам, один из фигурантов в итоге остался под стражей.

До этого МВД Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы офиса президента Владимира Зеленского Ростислава Шурму. Он подозревается в хищении средств в размере $3,2 млн (247 млн рублей). Шурма занимал должность замглавы офиса президента с 2021 по 2024 год.

