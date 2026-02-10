Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:39

Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича

В НАБУ сообщили о блокировке средств для залога по делу соратника Зеленского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Финмониторинг заблокировал крупную сумму, предназначенную для внесения залога за одного из подозреваемых по коррупционному делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. По его словам, которые приводит РИА Новости, один из фигурантов в итоге остался под стражей.

Была заблокирована достаточно большая сумма средств, которая предусматривалась в качестве внесения залога за одного из подозреваемых, который находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку он заметил, что может быть признак легализации этих средств, — рассказал Кривонос.

Ранее директор НАБУ сообщил, что точка в коррупционном деле против Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, еще не поставлена. По словам Кривоноса, следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции из Израиля Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вина за масштабный энергетический кризис на Украине лежит Зеленском и фигурантах дела Миндича. Никто, по его словам, не понес наказания за то, что украинцы остались без света, тепла и отопления.

