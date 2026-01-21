Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:26

Депутаты Рады обвинили окружение Зеленского в энергокризисе

Нардепы Гончаренко и Железняк связали энергокризис с Зеленским и Миндичем

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Вина за масштабный энергетический кризис на Украине лежит на президенте Владимире Зеленском и фигурантах схемы бизнесмена Тимура Миндича, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он напрямую связал проблемы в отрасли с кадровой и коррупционной политикой главы государства.

Мне кажется, что многие начали забывать, что друг Зеленского, в квартире которого он праздновал свой день рождения, Тимур Миндич украл $100 млн (около 7,8 млрд рублей) на энергетике (это пока доказано), — отметил Гончаренко.

Никто, по его словам, не понес наказания за то, что украинцы остались без света, тепла и отопления. Гончаренко также отметил, что большинство назначенных министров являются друзьями, знакомыми или партнерами президента и его окружения. По словам депутата, все эти кандидаты перед назначением проходили собеседование либо с самим Зеленским, либо с его доверенными лицами.

Его коллега Ярослав Железняк в своем Telegram-канале пожаловался на отсутствие электричества в его доме уже более суток. Парламентария особо возмутили заявления экс-министра энергетики Светланы Гринчук о том, что она делала на посту все возможное.

Ранее Гончаренко в своем Telegram-канале заявлял, что Владимир Зеленский и его приближенные построили особняки на территории электрической подстанции в поселке Козин. По его словам, подстанция была «украдена», а дома соратников президента теперь «обороняют трансформатор».

