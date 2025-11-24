День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:09

Зеленского обвинили в строительстве особняков на территории подстанции

Гончаренко: Зеленский построил особняки на территории подстанции в поселке Козин

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные построили особняки на территории электрической подстанции в поселке Козин, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, подстанция была «украдена», а дома соратников президента теперь «обороняют трансформатор».

Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! На кадрах из «Зеленого Межигорья» (отсылка к названию бывшей государственной резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича - NEWS.ru) видно, что при строительстве Зеленский и компания просто построили свои особняки на территории подстанции, — написал он.

В своем сообщении политик упомянул фигурантов дел НАБУ: под псевдонимом «Карлсон» фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» Зеленского, а под псевдонимом «Че Гевара» — бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Депутат также опубликовал соответствующие фотографии, на которых видны особняки и объект, напоминающий подстанцию.

Просто представьте эту циничность. Это буквально те же дворцы, которые «Карлсон» и «Че Гевара» строили за счет средств, выделяемых на оборону трансформаторов, — отметил нардеп.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.
Алексей Гончаренко
Владимир Зеленский
коррупция
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.