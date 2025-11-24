Зеленского обвинили в строительстве особняков на территории подстанции Гончаренко: Зеленский построил особняки на территории подстанции в поселке Козин

Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные построили особняки на территории электрической подстанции в поселке Козин, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, подстанция была «украдена», а дома соратников президента теперь «обороняют трансформатор».

Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! На кадрах из «Зеленого Межигорья» (отсылка к названию бывшей государственной резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича - NEWS.ru) видно, что при строительстве Зеленский и компания просто построили свои особняки на территории подстанции, — написал он.

В своем сообщении политик упомянул фигурантов дел НАБУ: под псевдонимом «Карлсон» фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» Зеленского, а под псевдонимом «Че Гевара» — бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Депутат также опубликовал соответствующие фотографии, на которых видны особняки и объект, напоминающий подстанцию.

Просто представьте эту циничность. Это буквально те же дворцы, которые «Карлсон» и «Че Гевара» строили за счет средств, выделяемых на оборону трансформаторов, — отметил нардеп.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.