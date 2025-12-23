Раскрыты детали задержания «щедрого» главы Крымска Мэр Крымска продал участок в 20 раз ниже рыночной стоимости

Уголовное дело в отношении главы Крымска в Краснодарском крае связано с реализацией земельного участка по заниженной стоимости, передает СУ СКР по региону. По предварительной информации, земля стоила примерно 99 млн рублей, но ее продали всего лишь за 5,2 млн рублей.

Глава городского поселения, зная о том, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 99 млн рублей, — сказано в сообщении.

Спустя время мужчина оформил право собственности на земельный участок. Уже через две недели он продал его представителю застройщика за 150 млн рублей.

Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил задержание мэра Крымска. Тогда появилась информация о земельном участке стоимостью 120 млн рублей.

