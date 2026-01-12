На Кипре умер российский дипломат На Кипре ушел из жизни сотрудник российского посольства

На Кипре ушел из жизни сотрудник посольства России, сообщила пресс-служба диппредставительства. Там отметили, что смерть дипломата наступила 8 января. Причину трагедии в дипмиссии не уточнили.

С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В. Панов, — говорится в сообщении.

В посольстве заверили, что семье покойного оказана вся необходимая помощь. В настоящее время дипмиссия совместно с властями занимается организационными вопросами для возвращения тела дипломата в Россию.

