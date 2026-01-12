Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:14

На Кипре умер российский дипломат

На Кипре ушел из жизни сотрудник российского посольства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Кипре ушел из жизни сотрудник посольства России, сообщила пресс-служба диппредставительства. Там отметили, что смерть дипломата наступила 8 января. Причину трагедии в дипмиссии не уточнили.

С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В. Панов, — говорится в сообщении.

В посольстве заверили, что семье покойного оказана вся необходимая помощь. В настоящее время дипмиссия совместно с властями занимается организационными вопросами для возвращения тела дипломата в Россию.

Ранее в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Печальное событие произошло в Казахстане.

До этого стало известно, что на 101-м году жизни ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

