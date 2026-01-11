Умерла одна из самых старых жительниц России Одна из долгожительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет

В возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова, передает ТАСС со ссылкой на самарскую региональную общественную организацию национально-культурной автономии «АК ЖОЛ». Печальное событие произошло в Казахстане.

Она была в гостях у детей в Казахстане, в городе Уральске, там ее и похоронили, — рассказал агентству руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года. Почти всю жизнь она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад перебралась в Самарскую область к семье внучки. Она вырастила пятерых детей, став главой большой семьи: у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

