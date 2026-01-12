Атака США на Венесуэлу
Марк Розовский рассказал, использует ли ИИ в спектаклях

Режиссер Розовский: театр «У Никитских ворот» начал использовать ИИ в спектаклях

Марк Розовский Марк Розовский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал NEWS.ru, что начал использовать искусственный интеллект в спектаклях. Однако какие функции выполняет ИИ — сценариста, режиссера или актера — он не сообщил. Розовский обещал в скором времени продемонстрировать, к чему привело его сотрудничество с современными технологиями.

Я только начал использовать искусственный интеллект в спектаклях. В ближайшее время вы увидите, насколько удачно состоялось наше содружество с ним. Не буду сейчас раскрывать тайны, еще не время объявлять об этом очень громко, но скажу, что в конце нынешнего театрального сезона я смогу ответить на ваш вопрос не столько словами, сколько результатом, — сообщил режиссер.

Он считает, что искусственный интеллект создан в помощь человеку, без него ИИ ничего не может, даже если получит больше самостоятельности.

Искусственный интеллект все равно не сможет работать наравне с режиссером, ИИ должен сначала получить задание от режиссера. Если он блестяще выполнит это задание, честь ему и хвала. Будет не просто режиссер, а киберрежиссер, — отмечает Розовский.

Ранее Розовский рассказал, что его спектакль «История лошади», который он поставил по произведению Льва Толстого «Холстомер», в конце 70-х посмотрели иностранцы. Они заинтересовались этой постановкой, выкупили на нее права, после чего мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее.

