Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее

Режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал NEWS.ru, что его спектакль «История лошади», который он поставил по произведению Льва Толстого «Холстомер», в конце 70-х посмотрели иностранцы. Они заинтересовались этой постановкой, выкупили на нее права, после чего мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее.

Эта постановка изучает темы добра, зла, ответственности за грех. Прибывшие в Россию иностранцы посмотрели спектакль. И им он понравился. Они заинтересовались этим произведением и обратились во Всесоюзное агентство по авторским правам. Тогда была продана возможность ставить спектакли на Бродвее и в других театрах, — рассказал Розовский.

Режиссер добавил, что мюзикл поставили не только на Бродвее, но и в Национальном театре Великобритании и еще в 20 театрах Европы.

Я рад, что в европейских театрах зрители смогли познакомиться с творчеством Льва Толстого и с «толстовством», которым пронизан рассказ о лошади по имени Холстомер, — сказал Розовский.

