Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:23

Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее

Режиссер Розовский: иностранцы превратили спектакль «История лошади» в мюзикл

Марк Розовский Марк Розовский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал NEWS.ru, что его спектакль «История лошади», который он поставил по произведению Льва Толстого «Холстомер», в конце 70-х посмотрели иностранцы. Они заинтересовались этой постановкой, выкупили на нее права, после чего мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее.

Эта постановка изучает темы добра, зла, ответственности за грех. Прибывшие в Россию иностранцы посмотрели спектакль. И им он понравился. Они заинтересовались этим произведением и обратились во Всесоюзное агентство по авторским правам. Тогда была продана возможность ставить спектакли на Бродвее и в других театрах, — рассказал Розовский.

Режиссер добавил, что мюзикл поставили не только на Бродвее, но и в Национальном театре Великобритании и еще в 20 театрах Европы.

Я рад, что в европейских театрах зрители смогли познакомиться с творчеством Льва Толстого и с «толстовством», которым пронизан рассказ о лошади по имени Холстомер, — сказал Розовский.

Ранее режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что в 90-е годы помещение театра хотели отобрать бандиты. Самостоятельно решить проблему с ними он не мог и лишился бы здания, но в конфликт вмешался певец Иосиф Кобзон. Артист помог режиссеру разобраться с представителями криминальных структур.

театры
спектакли
мюзикл
Бродвей
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.