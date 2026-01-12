Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 14:35

Режиссер Розовский назвал певца, который помог ему отбить театр у бандитов

Режиссер Розовский: Кобзон помог отбить театр у криминальных структур

Марк Розовский Марк Розовский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 90-е годы помещение театра «У Никитских ворот» хотели отобрать бандиты, рассказал NEWS.ru режиссер учреждения Марк Розовский. Самостоятельно решить проблему с ними он не мог и лишился бы здания, но в конфликт вмешался певец Иосиф Кобзон. Артист помог режиссеру разобраться с представителями криминальных структур.

В 90-е на это пространство были всякого рода наезды со стороны разных структур, в том числе и криминальных. Отбиться от них в последний момент помог Иосиф Кобзон, которому я благодарен за то, что он проникся идеей нашего театра, — сказал Розовский.

Режиссер отметил, что театру поступали предложения переехать на окраину. Однако Розовский настоял на том, что нужно остаться в историческом месте, где все начиналось. Вскоре режиссер получил при поддержке бывшего мэра Москву Юрия Лужкова Большую сцену в здании XVIII века — она является основной и сегодня. Ремонт помещения шел 18 лет.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов заявил, что спектакли по фильмам могут стать большим риском. Он отметил, что в постановках бывает сложно повторить успех известных кинокартин.

