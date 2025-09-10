Помощь Кобзона, протекция Пугачевой, суды за квартиру: как живет Долина

Сегодня, 10 сентября, певица Лариса Долина отмечает 70 лет. Многие ее песни стали хитами. Как она добилась успеха, какую роль в ее судьбе сыграли певец Иосиф Кобзон и народная артистка СССР Алла Пугачева и почему Долина по-прежнему популярна — в беседе друга ее юности певца Анатолия Алешина с NEWS.ru.

Как Кобзон заметил Долину

— Вряд ли кто-то рискнет оспаривать тот факт, что Лариса Долина — талантливая певица. Я был свидетелем ее восхождения. Помню ее певицей в одном из сочинских ресторанов, это было в 1978 году. На побережье проходил Всероссийский конкурс исполнителей советской песни. Лариса подала заявку, участвовала и заняла второе место. Я присутствовал на том конкурсе в качестве зрителя. Считаю, что Долина была самой сильной участницей. Однако почему-то первое место дали не ей. Но председатель жюри Иосиф Давыдович Кобзон обратил внимание на Долину. Впоследствии он сыграл значительную роль в ее продвижении на эстраде.

В то время призовое место в конкурсе такого уровня давало артисту право записать сольную пластинку на фирме «Мелодия», возможность проводить сольные концерты и получать ставку артиста высшей категории. То есть продвижение. Так из ресторанной певицы Лариса превратилась уже в эстрадную.

Тогда она была замужем за джазовым музыкантом и аранжировщиком Анатолием Миончинским. Он был очень талантливым музыкантом и также способствовал музыкальному продвижению своей жены. Не вижу в этом ничего зазорного ни для нее, ни для него.

Лариса Долина, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Как Пугачева помогла Долиной

— Мужья-музыканты помогали многим певицам в их творческом становлении. Лариса была замужем за Анатолием, мы дружили семьями и даже отмечали как-то вместе Новый год. Я помню их общую дочь Ангелину малышкой, в колыбельке.

После развода Долина обратилась за помощью к Алле Пугачевой, которая уже набрала творческий вес на тот момент. Это было в середине 1980-х. То есть следующий скачок в ее карьере произошел благодаря Алле Борисовне.

Не знаю, могла ли сработать здесь национальная солидарность. Долина ведь выросла в еврейской семье и до первого брака носила фамилию Кудельман. Ходят слухи, что и Алла Борисовна по отцу еврейка. Так или нет, не знаю. Но в Нью-Йорке, где я жил в 1990-е, когда Алла приезжала, весь Брайтон-Бич с гордостью заявлял: «Аллочка же наших кровей».

Алла Пугачева, 2007 год Фото: Антон Денисов /РИА Новости

Как Долина попала в топ артистов РФ

— В СССР, если ты попадал в негласный топ главных артистов страны, то становился фактически неприкосновенным, никто не мог тебя сместить. Современный шоу-бизнес сохранил эту традицию.

Тем более Лариса не делает резких шагов. В отличие от, к примеру, также топовых фигур — Лолиты и Филиппа Киркорова, которые непонятно зачем пошли на ту самую впоследствии нашумевшую «голую» вечеринку. И слетели с верхушки шоу-биза. А осторожная Лариса будет держаться в топе до последнего, я думаю.

Попав в первую пятерку, артист, как правило, прекращает общение с теми, кто остановился в шаге от этой вершины. Я как раз из них — ради семьи уехал в Нью-Йорк на взлете карьеры в СССР в 1990 году. Поэтому я и не донимаю Ларису Александровну разговорами об общих воспоминаниях.

Удалось ли ей «занять место Пугачевой» на вершине российской эстрады после отъезда Примадонны? Нет, конечно. Они абсолютно разные, их таланты находятся в разных плоскостях.

Пугачева — драматическая певица, этакая русская Эдит Пиаф. А Долина — как Элла Фицджеральд. Она джазовая. Ей пришлось исполнить песню «Погода в доме», чтобы простой российский народ признал ее певицей. Джаз ведь не нужен русскому зрителю.

Удивит ли Долина зрителя, как Кадышева или Буланова, песни которых вдруг полюбили зумеры? Думаю, нет. Повторюсь: джаз чужд на территории России. А Лариса предана именно этому стилю.

Но артистка статусная, престижная, ее приглашают на корпоративы, на дни городов, Долина хорошо зарабатывает на этом. Большие концерты тоже собирает в миллионниках. И есть фанаты, я их знаю. Но это не массовая эстрада, как названные Буланова или Кадышева. Или как Юра Шатунов, чьи вокальные данные Лариса Александровна в свойственной ей манере как-то раскритиковала.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В юбилейную дату желаю ей только здоровья, а чего еще можно желать в этом возрасте? У нее все есть. И относительно несложно было этого добиться, на мой взгляд. Все-таки сам Кобзон был фактически крестным отцом ее карьеры. Она очень сильный музыкант.

И отсудила обратно, конечно, свою квартиру. Я уверен, что ей пришлось подключить для этого определенные связи. Я как-то присутствовал на дне ее рождения — очень высокие правительственные чины приезжали ее поздравлять. Собственно, и коллеги, и политики относятся к ней с большим уважением.

