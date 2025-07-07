Внучка Кобзона поделилась снимком со своим первенцем

Внучка российского певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт сфотографировалась со своим первенцем, опубликовав фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). При этом девушка закрыла лицо двухмесячного ребенка и не стала раскрывать его пол.

Фотография была сделана девушкой во время похода в кафе. Известно, что в конце прошлого года она вышла замуж за гражданина Израиля Бена Джорджа, который владеет собственным бизнесом по созданию различных конструкций и металлических дизайнерских изделий.

Ранее супруга российского актера Александра Петрова Виктория опубликовала в Сети фотографии с крещения их сына Федора, которому два месяца. Кроме того, она показала снимки с празднования события и совместного отпуска.

До этого экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская продемонстрировала в интернете шесть фото, на котором она предстала перед поклонниками в новом образе. На снимках девушка позирует вместе со своим питомцем — собакой по кличке Мира. Она забрала животное из приюта год назад и увезла на полуостров.