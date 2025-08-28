Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну

На фестивале «Новая волна» певец Филипп Киркоров назвал певицу Люсю Чеботину новой Примадонной. Представители российского шоу-бизнеса ищут замену народной артистке СССР Алле Пугачевой с тех пор, как она покинула Россию. Кто может стать Примадонной для зумеров — в материале NEWS.ru.

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова прославилась после шоу «Дом-2». Она начала записывать треки после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам ее пиар-директора Антона Богославского, Бузова собирает полные залы и под нее танцуют не только подростки, но и их бабушки.

Плюсы. Продюсер Павел Рудченко высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что у Ольги хорошие шоу, отличные аранжировки, на которые и сделали ставку ее продюсеры. Он добавил, что Бузова отлично отрабатывает концерты, хотя и поет не вживую.

Минусы. По мнению критика Евгения Бабичева, для статуса Примадонны Ольге не хватает вокальных данных. «Как ни пробовала исполнить что-то вживую, но у нее явно не получается», — сказал NEWS.ru эксперт.

Шанс стать Примадонной: 1–3 балла из 10.

Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Валя Карнавал

Зумеры узнали о блогере Вале Карнавал благодаря TikTok. Она начала публиковать видео в этой социальной сети, когда еще училась в школе. Одно из них «выстрелило», и девушку пригласили в Москву в проект Hype House Russia. Там она начала записывать песни и выкладывать их в Сеть. Вскоре на Валю были подписаны 9 млн человек.

Карнавал прославилась на всю страну после скандала с певицей Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Музыкалити». Сейчас Валя выступает со своими хитами и снимается в кино.

Плюсы. Экспертам нравится, как Карнавал выбирает подтанцовку, работает на сцене и какой энергией делится со зрителями.

Минусы. По мнению критиков, Валя делает ставку на сами номера, аранжировку, но не на вокал и смысловое содержание песен. Она работает на узкую аудиторию тинейджеров. Бабичев считает, что это не позволит Вале получить статус Примадонны.

«Ее репертуар все-таки на узкую аудиторию. Для того чтобы соответствовать статусу Примадонны, нужно делать музыку для широкой аудитории. Пока она в кавычках артистка. Кроме эффектной внешности, записанного вокала, ей нечего предложить публике», — считает Бабичев.

Шанс стать Примадонной: 2–3 балла из 10.

Люся Чеботина

Чеботина стала популярной в 2021 году после выхода хита «Солнце Монако».

Сейчас Люся — успешная певица, у нее уникальный вокал и подача. Чеботина говорит, что сама пишет слова, музыку и делает аранжировки. Недавно Филипп Киркоров назвал Люсю новой Примадонной.

Плюсы. Критики утверждают, что певица отлично работает на концертах вживую, что приближает ее к обозначенному статусу.

Минусы. По мнению Рудченко, у Чеботиной достаточно однообразный контент. Бабичев, который называет Люсю автором одного хита, согласен с ним. Он считает, что в ее знаменитой композиции «петь особо нечего».

Шанс стать Примадонной: 6–8 баллов из 10.

Люся Чеботина Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Анна Асти

Анна Асти начинала карьеру в группе Artic & Asti. Но через некоторое время она решила выступать сольно. В 2023 году Асти «отменили» из-за ее участия в «голой» вечеринке. Но вскоре певица вернулась на сцену с громкими хитами «Царица» и «По барам».

Плюсы. Рудченко считает, что у Анны хорошие вокальные данные, которые она совершенствует вместе с преподавателем. По мнению Бабичева, у певицы есть харизма, бунтарский дух в хорошем смысле этого понятия, который необходим для статуса Примадонны.

Минусы. По мнению Бабичева, Асти не хватает хитов в репертуаре и она «выезжает» на старых песнях типа «Царицы». «Работает на старом багаже, который все знают. Хиты нужно создавать каждый год. Грустно, что ее новый альбом оказался таким проходным, на мой взгляд», — сказал критик.

Шанс стать Примадонной: 8–9 баллов из 10.

Анна Асти Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина стала популярной после участия в проекте «Фабрика звезд», победительницей которого она стала. После окончания проекта она некоторое время не выступала, так как занималась воспитанием сына. После знакомства с Константином Меладзе началась новая волна популярности Гагариной: она выпустила хит «Спектакль окончен». Позже Полина стала работать без продюсеров и до сих пор остается востребованной российской певицей.

Плюсы. Критики считают вокал Гагариной мощным. По их мнению, она определенно умеет управлять своим голосом. Бабичев предположил, что певица получит статус заслуженной артистки в ближайшее время и она может стать новой Примадонной.

Минусы. Критики ждут от Полины новых хитов.

Шанс стать Примадонной: 9 баллов из 10.

