22 августа 2025 в 01:00

Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?

Александр Цекало Александр Цекало Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Продюсер Александр Цекало с женой Дариной Эрвин вернулся в Москву. По словам инсайдеров, он хочет ей помочь построить карьеру в российском кинематографе. В продюсерском центре Цекало «Среда» отрицают участие Дарины лишь в одном проекте, который сейчас находится в работе. Означает ли это, что Эрвин будет сниматься в других фильмах мужа, сложится ли у нее карьера в России — узнали NEWS.ru.

Что известно о жене Цекало Дарине Эрвин

Дарина Эрвин родилась в 1991 году в семье Саны и Бахыта Сапаровых. После окончания школы девушка начала работать моделью в Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии. Позже мама Эрвин подала на развод и вышла замуж за адвоката Аскара Мухитдинова. Он перевез семью в Америку, помог Дарине поступить в бостонский университет Suffolk University на факультет финансов. После окончания вуза отчим устроил падчерицу в свою юридическую фирму, где она проработала полтора года и ушла, потому что мечтала сниматься в кино.

Отчим оплатил Эрвин актерские курсы в Нью-Йоркском университете и Институте театра и кино имени Ли Страсберга закончив которые, девушка начала сниматься в эпизодических ролях, в частности в комедии «Кое-что на день рождения» вместе с Шэрон Стоун.

В недавнем интервью Marie Claire Дарина описала этот период так: «Десять лет назад подписала контакт с актерским агентством и переехала в Лос-Анджелес. Денег не было, у родителей просить было неудобно, поэтому подрабатывала, иногда — на нескольких работах. Несмотря на образование, в Лос-Анджелесе на старте у всех выбор небольшой — хостес в ресторане и другие „быстрые“ подработки».

В 2019 году в разговоре с «Экспресс-газетой» отчим опроверг слова Эрвин, он заявил, что оплачивал ей все: «У Дарины ко мне изначально было отношение, как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде, — фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала!»

На съемочной площадке Эрвин познакомилась с актером Игорем Жижикиным, который, по слухам, свел ее с Александром Цекало. На тот момент продюсер был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой. Из-за Эрвин пара развелась в 2019 году. Вскоре после этого Цекало женился на Дарине и переехал к ней в США.

Как сложится карьера Дарины Эрвин в России

В мае 2025-го Александр и Дарина, которые долгое время жили в США, приехали в Россию на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В кулуарах поползли слухи, что Цекало нацелился строить карьеру своей жены в российском кино и прощупывает почву. В «Среде» сообщили, что он прибыл с супругой, чтобы присутствовать на премии, где проекты продюсерской компании Александра победили во многих номинациях. Практически сразу после события пара вернулась в США.

В августе стало известно, что Цекало с женой вновь вернулись в Москву, якобы ради работы над сериалом «Джайв» о перипетиях в мире бальных танцев. Представители компании «Среда» в разговоре с NEWS.ru опровергли участие Дарины в этом проекте, хотя такая информация активно обсуждалась в соцсетях. На данный момент неизвестно, будет ли сниматься Эрвин в других сериалах своего супруга.

Продюсер Сергей Дворцов предположил в беседе с NEWS.ru, что у Эрвин есть все шансы построить успешную карьеру в российском кинематографе, ей главное найти своего режиссера.

«Молодые красивые девушки, я думаю, у нас всегда своей фактурой привлекают режиссеров. Если ее актерская игра покорит, она станет музой режиссера, вполне возможно, что ей обеспечена успешная карьера в кино», — считает продюсер.

Кинокритик Давид Шнейдеров высказал мнение, что все зависит от сценария и режиссера, и Дарине повезет, если эти два фактора совпадут в одном проекте.

«Федерико Феллини сказал, что в кино самое главное, во-первых, сценарий, во-вторых сценарий, в-третьих, сценарий. Все зависит от сценария и режиссера. Будет хороший сценарий и режиссер — он способен сделать даже из плохого артиста звезду», — предположил Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru.

Многие думают, что, если Дарину сейчас все обсуждают в соцсетях, ее участие подарит успех проекту. Но критик считает, что мы не можем ничего предугадать.

«Проваливались фильмы с Харрисоном Фордом, несмотря на то что он мегазвезда. Проваливались картины с Арнольдом Шварценеггером, Константином Хабенским, Александром Петровым. Вот фильм „Кракен“ — звезда на звезде. Провалился в прокате», — объяснил Шнейдеров.

Сама Дарина Эрвин сейчас настроена сниматься. По ее словам, она мечтает сыграть в боевике. «Я долго училась актерскому ремеслу и не оставляю планов сделать карьеру в кино. Но только не в мелодрамах. Занимаюсь боевыми искусствами: карате, айкидо. Мне нравятся мужские виды спорта. Постоянно смотрю боевики, у меня огромная насмотренность в этом жанре. Люблю кровь и взрывы. Хочу сниматься в экшен-фильмах и знаю: это точно у меня получится. А еще я могла бы играть в комедиях», — отметила Эрвин.

