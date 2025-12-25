«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Легендарная актриса почувствовала себя плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее на носилках вынесли из зала в машину скорой помощи, а вскоре у нее остановилось сердце. Она умерла в реанимации ГКБ № 1. Как на трагическое известие отреагировали друзья и коллеги Алентовой — в материале NEWS.ru.
Иван Ургант, актер и телеведущий:
«Мы с Верой Валентиновной играли в одном спектакле. Нам повезло. Вернее, мне повезло. Вера Валентиновна была человеком честным, прямым, добрым, очень красивым. Замечательным партнером. Конечно, это большая трагедия».
Александра Урсуляк, актриса:
«Я безмерно уважала и любила Веру Валентиновну, потому что она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству — преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря. Я соболезную всей ее семье и всем близким».
Александр Михайлов, актер:
«Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней в институте, во ВГИКе, вместе преподаем на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел. Я просто не понимаю, как это может быть. Так неожиданно. Хочу, чтобы Юля (Меньшова, дочь Алентовой. — NEWS.ru) приняла мои соболезнования, потому что для нее потеря папы и мамы — это, конечно, огромный удар. Два талантливых человека.
Царствие небесное, Верочка. С ней настолько было уютно и гармонично беседовать, ее величайший талант — умение слушать и слышать. Это редчайший дар, я уж не говорю о вкусе. Вкус высокого уровня. Это сильный удар и для кино, и для всех нас».
Елена Драпеко, депутат Госдумы:
«Очень тяжелый день. Алентова прожила очень достойную жизнь, у нее замечательные роли в кино, они останутся в нашей истории и мировом кинематографе. Ее главная роль в „Москва слезам не верит“, конечно, останется в памяти и сердцах зрителей на десятилетия.
Она очень удачно работала в театре, ее любили зрители. Она играла хорошие роли. Муж у нее прекрасный был, Владимир Меньшов, я его очень любила.
Жалко, что ее с нами больше нет. Это, конечно, трагедия для всех, кто ее любит. Выражаю свои искренние соболезнования ее родным и близким».
Что известно о смерти Веры Алентовой
О кончине Веры Алентовой сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она служила более 60 лет. Актриса присутствовала на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Она почувствовала недомогание, из-за чего ей потребовались медицинская помощь и срочная госпитализация.
Предварительная причина смерти актрисы — острая сердечная недостаточность.
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. С детства она мечтала пойти по стопам родителей, но мама настаивала на профессии врача. После школы Алентова попробовала поступить в медицинский институт Барнаула, но не сдала вступительные экзамены. Тогда она пошла работать на местный комбинат, а в 1961 году поехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ на курсы Василия Маркова.
После получения диплома остаться во МХАТе у Алентовой не получилось. Местом работы актрисы стал театр имени Пушкина, в котором она служила с 1965 года. За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Самыми яркими стали роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Такая короткая долгая жизнь», «Время желаний». В комедии «Ширли-мырли» актриса сыграла сразу четыре роли.
Единственным мужем Алентовой был народный артист РСФСР Владимир Меньшов, в браке родилась дочь Юлия, которая стала актрисой и телеведущей. Меньшов умер в 2021 году от последствий коронавируса. В 2022 году Алентова выпустила автобиографию под названием «Все не случайно». В ней она рассказала в том числе о неудачной пластической операции. Также актриса призналась, что после смерти мужа перестала ходить в театр и кино.
«Просто пока не могу. Поэтому не очень в курсе, что происходит на ТВ, в театре», — объяснила она.
В последние годы актриса вела закрытый образ жизни, но продолжала выходить на сцену театра им. Пушкина. Она была задействована в трех спектаклях и антрепризной постановке: «Ложные признания», «Роковое наследство», «Мадам Рубинштейн» и «Семейка Краузе».
