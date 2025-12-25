«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Легендарная актриса почувствовала себя плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее на носилках вынесли из зала в машину скорой помощи, а вскоре у нее остановилось сердце. Она умерла в реанимации ГКБ № 1. Как на трагическое известие отреагировали друзья и коллеги Алентовой — в материале NEWS.ru.

Иван Ургант, актер и телеведущий:

«Мы с Верой Валентиновной играли в одном спектакле. Нам повезло. Вернее, мне повезло. Вера Валентиновна была человеком честным, прямым, добрым, очень красивым. Замечательным партнером. Конечно, это большая трагедия».

Александра Урсуляк, актриса:

«Я безмерно уважала и любила Веру Валентиновну, потому что она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству — преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря. Я соболезную всей ее семье и всем близким».

Александр Михайлов, актер:

«Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней в институте, во ВГИКе, вместе преподаем на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел. Я просто не понимаю, как это может быть. Так неожиданно. Хочу, чтобы Юля (Меньшова, дочь Алентовой. — NEWS.ru) приняла мои соболезнования, потому что для нее потеря папы и мамы — это, конечно, огромный удар. Два талантливых человека.

Царствие небесное, Верочка. С ней настолько было уютно и гармонично беседовать, ее величайший талант — умение слушать и слышать. Это редчайший дар, я уж не говорю о вкусе. Вкус высокого уровня. Это сильный удар и для кино, и для всех нас».

Александр Михайлов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

«Очень тяжелый день. Алентова прожила очень достойную жизнь, у нее замечательные роли в кино, они останутся в нашей истории и мировом кинематографе. Ее главная роль в „Москва слезам не верит“, конечно, останется в памяти и сердцах зрителей на десятилетия.

Она очень удачно работала в театре, ее любили зрители. Она играла хорошие роли. Муж у нее прекрасный был, Владимир Меньшов, я его очень любила.

Жалко, что ее с нами больше нет. Это, конечно, трагедия для всех, кто ее любит. Выражаю свои искренние соболезнования ее родным и близким».

Что известно о смерти Веры Алентовой

О кончине Веры Алентовой сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она служила более 60 лет. Актриса присутствовала на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Она почувствовала недомогание, из-за чего ей потребовались медицинская помощь и срочная госпитализация.

Предварительная причина смерти актрисы — острая сердечная недостаточность.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. С детства она мечтала пойти по стопам родителей, но мама настаивала на профессии врача. После школы Алентова попробовала поступить в медицинский институт Барнаула, но не сдала вступительные экзамены. Тогда она пошла работать на местный комбинат, а в 1961 году поехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ на курсы Василия Маркова.

Актриса Вера Алентова во время открытия выставки «Меньшов/Москва — 85/45», 17 сентября 2024 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После получения диплома остаться во МХАТе у Алентовой не получилось. Местом работы актрисы стал театр имени Пушкина, в котором она служила с 1965 года. За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Самыми яркими стали роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Такая короткая долгая жизнь», «Время желаний». В комедии «Ширли-мырли» актриса сыграла сразу четыре роли.

Единственным мужем Алентовой был народный артист РСФСР Владимир Меньшов, в браке родилась дочь Юлия, которая стала актрисой и телеведущей. Меньшов умер в 2021 году от последствий коронавируса. В 2022 году Алентова выпустила автобиографию под названием «Все не случайно». В ней она рассказала в том числе о неудачной пластической операции. Также актриса призналась, что после смерти мужа перестала ходить в театр и кино.

«Просто пока не могу. Поэтому не очень в курсе, что происходит на ТВ, в театре», — объяснила она.

В последние годы актриса вела закрытый образ жизни, но продолжала выходить на сцену театра им. Пушкина. Она была задействована в трех спектаклях и антрепризной постановке: «Ложные признания», «Роковое наследство», «Мадам Рубинштейн» и «Семейка Краузе».

Сцена из спектакля «Разбойники» по пьесе Ф. Шиллера в постановке Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Амалия фон Эдельрейх — артистка Вера Алентова, Франц — артист Юрий Васильев Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Ирина Муравьева (слева) в роли Людмилы и Вера Алентова (справа) в роли Катерины на съемках фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова Фото: РИА Новости СССР. Москва. 1987 г. Советская актриса Вера Валентиновна Алентова Фото: Киселев Владимир/ТАСС Кадр из фильма «Москва слезам не верит». 1980 г. Киностудия «Мосфильм». Режиссер Владимир Меньшов. Автор сценария Валентин Черных. В роли Людмилы — артистка Ирина Муравьева (слева), в роли Катерины — артистка Вера Алентова Фото: РИА Новости Кадр из фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война» режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького. Актер Сергей Никоненко в роли Николая Григорьевича Ромахина, актриса Вера Алентова в образе Валендры Фото: РИА Новости Киностудия «Мосфильм». Актриса Вера Алентова на съемках художественного фильма «Время желаний», 1983 год Фото: Малышев Николай/ТАСС Москва. Драматический театр имени А. С. Пушкина. Спектакль «Французский бенефис» по пьесе Марселя Беркье-Маринье и Марселя Митуа. Вера Алентова и Алексей Ермаков в сцене из спектакля, 1994 год Фото: Михаил Строков /ИТАР-ТАСС Актеры театра и кино Вера Алентова и Владимир Меньшов с дочерью Юлией Фото: Persona Stars/legion-media.ru Владимир Меньшов, Вера Алентова, 1992 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru Москва. 1 апреля 1993 г. Сцена из спектакля по пьесе Бернарда Слэйда в постановке Леонида Трушкина, где Вера Алентова — в роли Мэгги, Александр Ширвиндт — в роли Скотти в Московском театре им. А. П. Чехова Фото: Строков Михаил/Фотохроника ТАСС Актеры Леонид Куравлев, Валерий Гаркалин и Вера Алентова (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной съемке фильма «Ширли-Мырли» режиссера Владимира Меньшова, 1994 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости Народная артистка России Вера Алентова исполнила главную роль в комедии «Недосягаемая» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год Фото: Яковлев Александ/ИТАР-ТАСС Актриса театра и кино Вера Алентова, 1995 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса театра и кино Вера Алентова, 2002 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС Россия, Москва. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Премьера пьесы «Любовные письма» Альберта Герни, Владимир Меньшов и Вера Алентова, 2011 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова на премьере фильма Константина Хабенского «Собибор» в кинотеатре «Москва», 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Вера Алентова дает интервью после спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн» в постановке художественного руководителя театра Евгения Писарева в театре им. Пушкина в Москве, 2022 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Актриса Вера Алентова, 2024 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 76-го театрального сезона, 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

