Платок Алентовой, плед Табакова: киноляпы в фильме «Москва слезам не верит»

В онлайн-кинотеатрах вышла четвертая серия сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» по мотивам советского фильма. Новый проект Жоры Крыжовникова часто сравнивают с оригинальным фильмом, но не в пользу ремейка. В 1981 году картина Владимира Меньшова получила премию «Оскар». Но каким бы хорошим ни был фильм, в нем всегда есть маленькие недочеты и несостыковки. NEWS.ru собрал киноляпы советской мелодрамы.

Киноляп со временем

Киноляп со временем есть в самом начале фильма. Катерина, которую сыграла актриса Вера Алентова, идет по улице во тьме, действие происходит летом, значит, должно быть девять или десять часов вечера. Но когда Катерина заходит в общежитие, то на часах всего лишь 19.20, когда до захода солнца далеко.

Одежда и обувь

Когда Катя с Людой, чей образ воплотила Ирина Муравьева, заходят в подъезд дома профессора Тихомирова на последней белые босоножки. Но когда они находятся в подъезде, обувь на ней черная. Найти объяснений этому нельзя.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Фото: А.Кученков/РИА Новости

На пикнике с друзьями Гоши на Кате желтый платок, свободно и красиво завязанный на шее. Но уже в следующей сцене в глаза бросается все тот же платок, туго стянутый в пионерский галстук. Можно, конечно, представить, что Катя сняла и снова завязала платок, но обычно женщины используют аксессуар в какой-то одной манере: строгий пионерский узел никак не вяжется с модной расслабленной повязкой.

Вещи-путешественники

Во время знакомства с Гошей (Алексей Баталов) в электричке Катя сидит с черной сумкой. Но при этом в разных кадрах сумка занимает разные места. Она находится то справа от Кати, то слева.

На квартире у любовника Володи, которого сыграл Олег Табаков, у Кати за спиной находится серый плед с желто-красными полосами. На пикнике Гоша им ее укрывает. Вряд ли Катя, обеспеченная директор завода, расставаясь с Володей, прихватила у него покрывало. Можно, конечно, предположить, что из-за товарного дефицита у Володи и Гоши были одинаковые пледы, но все же это маловероятно.

Когда женатый любовник Кати Володя везет ее на машине, его обручальное кольцо расположено на безымянном пальце правой руки, где оно и должно быть. Но в сцене в его квартире символ брака оказывается у него на среднем пальце. Если бы Володя снял кольцо с пальца во время измены, в этом была бы какая-то логика, а в этих перемещениях ее нет. Скорее всего, о месте кольца просто забыли.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Фото: Photographers/legion-media.com

Когда Николай приходит к Тоне, чтобы пригласить к себе с целью познакомить ее с родителями, руки девушки измазаны шпатлевкой. Но уже в следующем кадре они чистые, а вместо шпателя там уже затирка.

Перемещения в будущее

В фильме поэт Андрей Вознесенский читает свою «Параболическую балладу» под памятником Маяковскому. В 1950-1960-х годах у молодых поэтов действительно была традиция декламировать стихи в этом месте. Но Вознесенский написал свою балладу в 1959 году, а события в фильме происходят в 1958 году.

Такая же временная несостыковка возникла с песней Робертино Лоретти «Ямайка». Песня была записана в 1958 году, но пластинка с этой композицией появилась в Италии намного позже, в СССР же спустя еще несколько лет — к 1962 году. Тогда этот хит звучал в Советском Союзе из каждого угла.

По сценарию Рудик должен был пригласить Катерину в телецентр на Шаболовке на КВН, где она должна была сидеть в первом ряду, пока он снимает. Но чтобы не собирать огромный зал, КВН в фильме заменили на «Голубой огонек». Эта самая популярная передача на советском телевидении появилась только в 1962 году. Режиссер Владимир Меньшов об этом, конечно, знал.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Фото: Photographers/legion-media.com

Путаница с продуктами

Когда девушки делают домашние заготовки на даче, у них на столе стоит все сразу — и огурцы, и помидоры, и капуста. Но эти овощи созревают в разное время года, поэтому их засаливают по отдельности. Огурцы, как правило, маринуют в июле, помидоры закатывают в августе, капусту перерабатывают в сентябре.

Такая же путаница возникает и в сценах с продуктами, которые Катя покупает в магазине. Ее тележка заполнена банками с соленьями. Когда Гоша забирает у нее из рук сумки, в них картошка и лук. В другой сцене, в квартире, в сумке снова другие продукты — помидоры и апельсины. Гоша почему-то готовит не из того, чтобы было куплено, свежего, а из того, что он нашел в холодильнике.

