Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег

Россиян могут штрафовать за неубранный снег вокруг частных домов, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, одно из нарушений заключается в том, что сугробы могут перекрыть доступ к источникам воды для тушения огня, например гидрантам. В таком случае штраф составит 5–15 тыс. рублей.
Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — сказал Бондарь.
Кроме того, по словам эксперта, если снег при уборке складируют на общую дорогу, а не на специально отведенные места, штраф составит 5–10 тыс. рублей, так как это можно расценивать как умышленное создание помех в дорожном движении.
Бондарь пояснил, что штрафуют прежде всего за создание препятствий для специальных служб. Он призвал помнить о разных правилах благоустройства в различных регионах России.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до 5 тыс. рублей.