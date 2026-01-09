Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег Эксперт по ЖКХ Бондарь: мешающий службам снег чреват штрафом до 15 тыс. рублей

Россиян могут штрафовать за неубранный снег вокруг частных домов, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, одно из нарушений заключается в том, что сугробы могут перекрыть доступ к источникам воды для тушения огня, например гидрантам. В таком случае штраф составит 5–15 тыс. рублей.

Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — сказал Бондарь.

Кроме того, по словам эксперта, если снег при уборке складируют на общую дорогу, а не на специально отведенные места, штраф составит 5–10 тыс. рублей, так как это можно расценивать как умышленное создание помех в дорожном движении.

Бондарь пояснил, что штрафуют прежде всего за создание препятствий для специальных служб. Он призвал помнить о разных правилах благоустройства в различных регионах России.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до 5 тыс. рублей.