09 января 2026 в 14:05

Россиян предупредили о штрафах за неубранный снег

Эксперт по ЖКХ Бондарь: мешающий службам снег чреват штрафом до 15 тыс. рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Россиян могут штрафовать за неубранный снег вокруг частных домов, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, одно из нарушений заключается в том, что сугробы могут перекрыть доступ к источникам воды для тушения огня, например гидрантам. В таком случае штраф составит 5–15 тыс. рублей.

Если снега навалило слишком много, вероятно, это может вызвать интерес проверяющих служб. Основная причина для беспокойства обычно связана с пожарной безопасностью, — сказал Бондарь.

Кроме того, по словам эксперта, если снег при уборке складируют на общую дорогу, а не на специально отведенные места, штраф составит 5–10 тыс. рублей, так как это можно расценивать как умышленное создание помех в дорожном движении.

Бондарь пояснил, что штрафуют прежде всего за создание препятствий для специальных служб. Он призвал помнить о разных правилах благоустройства в различных регионах России.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до 5 тыс. рублей.

Россия
ЖКХ
снег
штрафы
