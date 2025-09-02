Ненависть Табакова, самоубийство дочери, четыре жены: каким запомнился Гафт

2 сентября исполнилось бы 90 лет актеру театру и кино народному артисту РСФСР Валентину Гафту. Он много снимался в советских фильмах и играл в театре. Как Гафт дружил с актером Олегом Табаковым, сколько раз был женат и почему винил себя — в материале NEWS.ru.

Как Гафт чуть не подрался с Олегом Табаковым

Валентин Гафт и Олег Табаков дружили 60 лет, их дружба даже выдержала испытание любовью к одной девушке. Они учились в школе-студии МХАТ (мастерская Василия Топоркова), обоим нравилась однокурсница Майя Менглет. В 50-х она сыграла в фильме «Дело в Пенькове». Но актеры девушку не интересовали, они не выбрала ни Гафта, ни Табакова.

«Добиваться ее я бы не посмел. Но когда мы встречались, глаза мои говорили, что я ее люблю», — говорил Валентин Иосифович в шоу «Судьба человека».

Однажды Гафт и Табаков даже слегка подрались из-за студентки, но помирились. Второй раз друзья поссорились и чуть не побили друг друга из-за еды. Они обедали в буфете театра «Современник». Олега Павловича по громкоговорителю вызвали на сцену. Актер расстроился. Он планировал плотно пообедать, и в тарелках у него были суп, мясо с молодой картошкой, десерт и компот. Табаков сказал, что скоро вернется, и чтобы коллега не съел его еду, плюнул в тарелки. «Теперь ты точно моей едой не соблазнишься!» — заявил он.

Гафт обиделся, пристыдил друга, а потом тоже плюнул в его тарелки. Табаков сильно разозлился на коллегу и хотел его побить, но ему нужно было срочно идти на сцену.

Художественный руководитель МХТ имени А. П.Чехова Олег Табаков (слева) и актер Валентин Гафт на праздновании юбилея театра «Современник», 2016 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Друзья очень ценили, уважали и любили друг друга. Гафт очень высоко отзывался о таланте товарища. «Табаков — это великий русский артист двадцатого и двадцать первого веков. Преувеличения в этом нет ни капли. За свою жизнь я видел очень много хороших актеров, с очень многими из них был знаком и могу с уверенностью утверждать, что Олег Павлович — один из самых лучших артистов нашего времени. И мой дорогой, любимый друг», — говорил он.

Четыре брака и поздняя любовь

Гафту не очень везло в личной жизни: он женился и через короткое время расходился с женщинами. Его первой супругой стала манекенщица Елена Изергина. Она участвовала в модных показах за рубежом, была очень хороша собой, и у нее было много поклонников. Гафта тоже привлекла ее внешность. Он пригласил ее в Театр Сатиры на свое выступление и во врем спектакля неудачно упал в оркестровую яму. Елена не стала смеяться над актером, наоборот, она его поддержала.

После свадьбы молодые люди поселились у матери Елены в коммуналке. Со временем Гафта стала раздражать любовь его жены к бездомным животным, которых она приводила в их и без того тесное жилище. «Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, или раненых голубей, которые летали над нашими головами. Пахло в доме невозможно… Я ходил весь в перьях и шерсти», — вспоминал Гафт.

После развода у актера случился короткой роман с художницей Еленой Никитиной. Она родила сына Вадима и решила растить его в одиночку. Позже Елена с сыном переехали в Бразилию, мальчик практически не общался с отцом.

Во второй раз Гафт женился на балерине Инне Елисеевой, дочери высокопоставленного партийного работника. Ради актера она развелась с мужем писателем Эдвардом Радзинским. В семье Елисеевой к Гафту относились плохо, унижали и подчеркивали его несостоятельность. Инна требовала от мужа безоговорочного подчинения, устраивала скандалы. Брак не спасло даже рождение дочери Ольги. Когда девочке исполнилось четыре года, артист ушел.

На съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово» Гафт познакомился с певицей Эльмирой Уразбаевой, между ними начался бурный роман. Все было готово к свадьбе, но актер не пришел на бракосочетание, бросив возлюбленную у алтаря.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова во время праздничного вечера в честь 20-летия Московского театра «Табакерка», 2007 год Фото: Михаил Гутерман/ ITAR-TASS

На съемках фильма «Гараж» Гафт познакомился с актрисой Ольгой Остроумовой, но сначала между ними не возникло серьезных отношений. Спустя несколько лет они вновь встретились и стали жить вместе. Их свадьба состоялась в больнице, куда был госпитализирован Гафт.

Самоубийство дочери Гафта

Ольга была единственной дочерью Гафта. После развода Елена одна воспитывала Ольгу, Гафт виделся с дочерью, насколько это было возможно, и помогал ей материально. Девочка увлекалась балетом, ходила в студию. Гафт купил дочери квартиру, но поскольку у нее были непростые отношения с матерью, родительница не разрешила девушке съехать туда.

У Ольги не складывалась личная жизнь. Дочь Гафта покончила с собой в 2002 году. Для актера это стало потрясением, он винил себя в ее смерти. «Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность», — признавался артист.

Валентин Гафт умер 12 декабря 2020-го. Причиной смерти стали последствия инсульта, который он перенес за год до этого. Остроумова заботилась о муже до его ухода из жизни.

Читайте также:

«Сравнивал себя с братом»: алкоголизм и поздняя слава Антибиотика Борисова

Мечтала похудеть, чуть не умерла в 68 лет: трагическая судьба Крачковской

Как Ефремов искал водку и бегал от «Шварценеггера»: истории из жизни актера