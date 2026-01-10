Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 02:17

Трамп заявил о готовности торговать нефтью с Россией и Китаем

Трамп: США готовы продавать нефть России и Китаю

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты для продажи нефти России и Китаю, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле. — NEWS.ru) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу, — сообщил Трамп.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые трейдеры сырья ведут переговоры с администрацией США об организации транспортировки и продажи венесуэльской нефти. Речь идет о компаниях Vitol и Trafigura.

До этого Трамп заявил: все доходы Венесуэлы от продажи нефти будут направлены на закупку американских товаров. По его словам, это решение касается приобретения сельскохозяйственной продукции, медикаментов и специального оборудования.

нефть
Китай
Россия
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году
ЕС заключит сделку с MERCOSUR, которая вызвала гнев европейских фермеров
Сразу два крупных российских аэропорта приостановили работу
Собянин заявил о ликвидации украинского беспилотника над Москвой
Трамп озвучил смелое желание по поводу множества Нобелевских премий
Фидан раскрыл, что США предложили Мадуро
Застрявшим в Шереметьево пассажирам предложили выход из ситуации с багажом
Украинский дрон атаковал частный дом под Курском
Трамп признался в любви к двум народам мира
Трамп заявил о готовности торговать нефтью с Россией и Китаем
Киев содрогнулся от взрывов на фоне сработавшей воздушной тревоги
«Не хотим в соседях РФ и КНР»: Трамп раскрыл, почему США важна Гренландия
Макрон попытался заручиться поддержкой партий в вопросе Украины
SHOT сообщил, что российский город содрогнулся от взрывов
Генсек ООН призвал все страны уважать международное право после слов Трампа
Участники протестов разгромили 25 мечетей Тегерана
Для водителей из пробки под Переславлем организовали ПВР
Трамп заявил о задержании еще одного танкера
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года
Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.