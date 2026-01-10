Трамп заявил о готовности торговать нефтью с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты для продажи нефти России и Китаю, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле. — NEWS.ru) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу, — сообщил Трамп.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые трейдеры сырья ведут переговоры с администрацией США об организации транспортировки и продажи венесуэльской нефти. Речь идет о компаниях Vitol и Trafigura.

До этого Трамп заявил: все доходы Венесуэлы от продажи нефти будут направлены на закупку американских товаров. По его словам, это решение касается приобретения сельскохозяйственной продукции, медикаментов и специального оборудования.